Grito denuncia desigualdades

O Grito das Excluídas e Excluídos segue necessário nas manifestações de Sete de Setembro, devido à desigualdade verificada no tratamento de grupos sociais vulneráveis em contraste com uns poucos e escassos locupletando-se das riquezas.

Os representantes das comunidades quilombolas e ribeirinhas contarão com todo apoio da organização Cáritas, por meio da Regional NE3.

Os cartazes já estão prontos, com dizeres para chamar a atenção das pessoas para a importância de reduzir o impacto das alterações climáticas, graças a um maior controle na relação do homem e a natureza

Cobram ainda os povos originários e descendentes de ex-escravizados a necessidade de regularizar a documentação relacionada à posse da terra a fim de proteger as comunidades dos ataques dos grileiros.

A manifestação promovida pela Igreja Católica e entidades parceiras sai do Campo Grande e percorre as ruas do centro de Salvador, logo após o desfile oficial do 7 de Setembro.

- Essas comunidades cuidam do planeta, respeitam os ciclos naturais e produzem o próprio sustento, o seu próprio alimento” explicou Márcio Lima, engenheiro agrônomo e coordenador do Programa Global das Comunidades da Nossa América Latina, promovido pela Cáritas.

Segundo Márcio Lima, os valores e o modo de vida dos povos originários contribuem para o cuidado com o planeta, adiando o período de maior impacto a ponto de ameaçar a vida na Terra.

Para o coordenador da Cáritas, o conhecimento ancestral da natureza, da relação com a água e terra, vem sendo passado, por tradição oral, de geração a geração, produzindo sem agrotóxicos e avesso à mecânica de mercado.

Feriadão no Teatro Gamboa

Feriadão em Salvador é cultura e conhecimento numa capital acostumada aos espetáculos há quatro séculos, a verificar numa estreia de uma comédia e do movimento instrumental de autores no palco do Teatro Gamboa. No feriado de hoje, e amanhã, às 17 hors, o Gamboa sedia o Festival Miaus I, com o lançamento do Movimento Instrumental Autoral de Salvador. Serão três apresentações por noite, a primeira com os shows de Angela e Duarte Velloso, Felipe Guedes e Felipe Pires; a segunda terá Jorge Solovera, Beto Marins e Tarcísio Santos. Os ingressos custam 40 reais a inteira, e 20 a meia.

POUCAS & BOAS

A Festa Literária de Lençóis (Flilençóis) será aberta hoje no Mercado Cultural a partir das 15h30 com a Philarmônica Lyra Popular, seguida de diferentes intervenções como o espetáculo Baianas de Lençóis e a Leitura Dramática: Gagum e o Teatro Praça das Nagôs. Com o tema central ‘De gagum a Dom Obá - 200 anos de independência de um Brasil profundo’, a festa literária terá a conferência de abertura ‘Narrativas poéticas, estéticas e éticas: a literatura como possibilidade de imaginar outros mundos’, a partir das 18h30.

Em Iguaí começa hoje a Festa de Setembro, com a expectativa de atrair moradores locais e de municípios vizinhos até sábado. Conhecida como a Terra das Cachoeiras, Iguaí se destaca pelo turismo Rural e de Contemplação com trilhas de variados graus de dificuldade. Com o tema ‘O Nordeste e seus encantos: saberes, conquistas e cultura de um povo forte’ os festejos serão abertos hoje de tarde pelo tradicional desfile cívico.

A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) formalizou ontem o apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia à campanha ‘Floresta em fogo é problema de todos nós’, que visa conscientizar a população sobre os prejuízos provocados pelos incêndios florestais. A iniciativa foca ainda a divulgação sobre os cuidados que as pessoas devem adotar para evitar as queimadas e quais providências adotar quando elas acontecem. A campanha será lançada neste mês e tem o apoio das empresas associadas da Abaf, bem como a Federação da Agricultura da Bahia, a Associação dos Produtores Irrigantes da Bahia e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado.