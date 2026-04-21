Guarajuba segue preservando essência

Guarajuba é reconhecida como um dos destinos mais organizados do Litoral Norte da Bahia. - Foto: Reprodução

A 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari decidiu pela improcedência de uma ação que buscava permitir a construção de um supermercado em uma área residencial de Guarajuba. A sentença confirmou que o município seguiu as normas urbanísticas vigentes ao indeferir o pedido.

Guarajuba, reconhecida por equilibrar moradia, turismo e preservação ambiental, mantém sua valorização no litoral baiano. A decisão judicial sublinha a importância do planejamento urbano e a proteção do uso do solo conforme as leis locais.

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O processo envolveu a participação do Condomínio Água e da ASCON, que defendem os interesses de quase cinco mil famílias na região. O Ministério Público também opinou pela improcedência, reforçando a falta de respaldo legal para a atividade comercial proposta. Essa decisão fortalece a segurança jurídica para moradores e investidores, garantindo que o desenvolvimento da região respeite suas características e diretrizes, fundamentais para a qualidade de vida em Guarajuba.

Fórum debate soluções para arquivos comunitários

Pesquisadores, gestores e ativistas da memória participam hoje do Fórum Regional de Arquivos Comunitários, na sede do Zumvi Arquivo Afro-fotográfico, no Pelourinho.

O objetivo é debater contextos e soluções relacionados aos arquivos comunitários, território e direito à narrativa. O fórum viabiliza a troca de experiências no trabalho de salvaguarda dos acervos, visando produzir conhecimento para fortalecer a afirmação identitária e resistir aos apagamentos.

Capacitação junina no Senac

Com a proximidade do São João, uma das datas mais relevantes para a economia e a cultura nordestina, o Senac Bahia abre, a partir de maio, novas turmas de cursos voltados à produção de alimentos típicos do período.

A iniciativa busca qualificar empreendedores e interessados em aproveitar as oportunidades de renda nas festas juninas, com formações práticas em bolos, iguarias e licores caseiros, abordando técnicas de produção, padronização, apresentação e comercialização.

Inscrições e informações: Nas unidades do Senac Bahia, pelo telefone/WhatsApp (71) 3186-4000 ou pelo site cursos.ba.senac.br.



Editoras defendem bibliodiversidade

A atração de multidões à gigantesca Bienal do Livro Bahia, com encerramento previsto para hoje, representa um avanço significativo no contato de leitoras e leitores com os bons textos, mas é preciso verificar como anda a qualidade das publicações.

Neste sentido, o trabalho de autoavaliação começa pelas próprias editoras, como as 16 reunidas no Coletivo Compiladas, todas elas independentes, embora 15 delas estejam sediadas nas regiões Sudoeste e Sul de um Brasil superdesigual. Além do compromisso com a qualidade editorial visando ampliar os públicos, as editoras respondem sim ao chamado em defesa da bibliodiversidade, nada mais que a capacidade de variar temas dos livros a fim de alcançar mais gente.

Outro aspecto a ser levado em alta conta é o fato de a compilação das 16 editoras prezar pela autonomia, não se permitindo servir de meio de propagação de ideologia para projetos de poder ou de mercado.

“A iniciativa é extremamente relevante por reunir editoras independentes de várias regiões do Brasil, com perfis diferentes, mas conectadas pela qualidade de seus catálogos” — afirma a sócia da editora baiana Solisluna, Valéria Pergentino.

A ampliação para “várias regiões do Brasil” atende mais ao desejo ou à generosidade de Valéria Pergentino, quando se verifica onde ficam as editoras da compilação literária. Única baiana das 16 compiladas, a Solisluna está solitária entre os estados do Norte e Nordeste, apontando para a necessidade de implementação de políticas públicas para desempenar a balança da leitura.

Composição do Coletivo Compiladas: