Guia de Museus traz boas novas

Quem gosta de novidade é museu. A inversão do defasado axioma, associando erradamente o estabelecimento cultural a objetos velhos e inúteis, é o fundamento do Guia de Museus Baianos, em fase final de edição.

Trata-se de um catálogo, todo pensado para ambiente digital, trazendo informações veloz e facilmente acessíveis sobre equipamentos, aspectos da história, principais exposições e peças capazes de doar sentido a baianitude.

O Guia de Museus Baianos já tem lançamento previsto em seminário, às 15 horas da próxima segunda-feira, dia 18, no Museu de Arte da Bahia, situado no Corredor da Vitória, mais perto do Largo da Graça.

A iniciativa faz parte da Primavera dos Museus, organizada em todo o Brasil até dia 24 de setembro, em nova oportunidade para a cidadania tomar gosto por sua própria história, elevando a estima de um povo ainda a se reconhecer como protagonista de uma nação próspera.

O roteiro pelos corredores das casas de cultura da Bahia estará disponível no endereço guiademuseus.com.br, com acesso às mostras permanentes, entre outras preciosidades para surpreender quem nunca foi a um museu e também quem já foi e achou chato.

Mas há também a chance de uma visita presencial, ao utilizar-se a ferramenta no local, em formato de audioguia - ao escutar o visitante informações confiáveis do acervo nos idiomas português, inglês, espanhol ou francês, enquanto passeia pelo ambiente.

Idealizada pelo analista de sistemas Rodrigo Negreiros, a iniciativa inovadora foi desenvolvida por uma equipe formada por profissionais das áreas de tecnologia e museologia.

Feijoada solidária do GACC

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) promove, no próximo dia 16 ao meio-dia, a 3ª. Feijoada do Amor. Tal evento não poderia deixar de acompanhar-se da arte mais sublime – a música estará presente, em acordes de compaixão pela infância, com participações de Danniel Vieira, Ricardo Chaves e Batifun. A programação de apoio às crianças enfermas será na Fonte Nova, em um pavimento chamado “Lounge Premium”. Além de nutrição e entretenimento, a pessoa ajuda às crianças, transferindo R$ 160, por meio da plataforma Sympla, ou comprando o bilhete na sede avenida Oceano Pacífico, 210, São Rafael.

POUCAS & BOAS



O Seminário Técnico do Pacto pelo Cerrado mobilizou ontem pesquisadores, lideranças de movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais, setor empresarial e representantes do poder público para debater ações que contenham o desmatamento ilegal. Durante o evento, realizado pela Sema/Inema, foram apresentados os resultados da Operação Mata Guará. Realizada entre 13 e 26 de agosto para a fiscalização de 83 alertas detectados pelos satélites com supressão vegetal sem autorização, também agiu em outras três áreas fora do planejado na mesma situação. Ao todo 9.485,0046 hectares foram alcançados pelas equipes envolvidas no trabalho, com vistoria em 110 propriedades rurais, sendo 19 interditadas na hora.

Artista plástico barreirense, Randesmar Vieira inaugura na sexta-feira uma Exposição de Artes, no espaço do Fórum Tarcilo Vieira de Melo, em Barreiras. Autodidata e de reconhecido talento criativo, ele tem trabalhos focados nas belezas naturais do oeste baiano, retratando diferentes mananciais hídricos, a flora e fauna, bem como a população nativa em diferentes profissões, que vive nas regiões dos vales, próximos dos cursos d’água. A exposição pode ser visitada nos dias de semana em horário comercial, até o dia 28 de setembro.

‘Organizações do Terceiro Setor - história, perspectivas e desafios - apresentação e cadastro de Ongs para prestação de serviços contábeis gratuitos’ é o tema do evento que movimenta amanhã o anfiteatro do Módulo 2 da Uefs. Com início às 19h, a programação faz parte do Projeto de Extensão Uefs Cidadã e contará com seis palestrantes.