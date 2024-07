Heroína Negra luta agora na internet

Monumento Maria Felipa - Foto: Rafaela Araújo | Ag A TARDE

O Dois de Julho, comemorado hoje como digna herança dos combatentes pela Independência, seguirá na internet com o lançamento do samba-reggae “Heroína Negra”, em agradecimento à marisqueira Maria Felipa. O som a espalhar-se nas infovias é uma combinação de talentos: Marcia Short; o instrumentista especializado em guitarra baiana, Ricardo Markis, e sua filha, Beatrice Santiago; complementando o quarteto o poeta Helson Hart.

O objetivo é o de contribuir para o mundo conhecer a façanha de Maria Felipa, ao revelar o dom de “engenheira militar”, mesmo improvisada, organizando batalhões de mulheres pretas da ilha de Itaparica para derrotar os portugueses. Uma das versões autorizadas, embora difíceis de comprovar, dá conta de ter as pretas utilizado seus dotes corpóreos apetecíveis para atrair os “gajos” desavisados a locais isolados.

EMBOSCADAS – Nestas praias e matas, teriam sido realizadas as emboscadas, tendo Maria Felipa e suas companheiras vencido dando surras nos verdugos invasores utilizando a única e inusitada arma disponível: temíveis folhas de cansanção.

"Queremos colaborar para evitar o apagamento da história da baiana incrível e forte, Maria Felipa de Oliveira", afirma Ricardo Markis.

Na letra composta por Helson Hart, há a relevante menção da importância da união por um novo país: "um batalhão de mestiços se formou; negros, brancos pobres e originários unidos...".

A filha de Ricardo Markis, a artista visual Beatrice Santiago, assina a "capa", nome provisório para atrair, com imagem, quem navega pelas plataformas digitais.

Gaza e Soledade unidas

Faixa de Gaza e Largo da Soledade estarão unidas hoje em uma ponte simbólica para atravessar o “lado”,no qual se resiste à opressão, ao outro, onde o melhor convívio e a soberania dos povos são celebrados. No entorno da estátua de Maria Quitéria estará o “batalhão” convocado pelo Comitê Baiano de Solidariedade ao Povo Palestino. Como em endo noticiado, passa de 40 mil o número de mortos, a maioria civis. A caminhada da cidadania baiana pela paz na Palestina servirá para reforçar o apelo mundial e dos próprios israelenses no sentido de deter a sanha dos sionistas, viabilizando a libertação dos reféns pelo Hamas.

POUCAS & BOAS

- A romaria ao santuário de Senhor dos Aflitos, no povoado de Cantinho, zona rural de Barreiras, atinge hoje o ápice dos festejos religiosos, iniciados em 28 de junho com um tríduo preparatório. Segundo registros da Igreja, a imagem venerada pelos fiéis está na localidade há 299 anos, trazida por um casal de portugueses. A estimativa dos organizadores é que 25 mil pessoas passem pelo santuário amanhã, com missas campais às 5h, 10h e 16h, seguidas por procissão. A devoção também se expressa na peregrinação entre a noite de 01 e a madrugada de 02 de julho.

- Em Luís Eduardo Magalhães, o encerramento do Arraiá LEM 2024 terá hoje um dos momentos mais esperados com o concurso de Quadrilhas Juninas a partir das 18h, além de diversas atrações musicais locais. A programação de São Pedro foi iniciada em 28 de junho e no domingo (30) à noite registrou um recorde de público, estimado em 55 mil pessoas. Organizado pela prefeitura local, o festejo junino já se tornou parte integrante do calendário de eventos da cidade.

- Em Belo Campo, na região de Vitória da Conquista, ainda repercute a edição 2024 da tradicional festa de São Pedro, que agitou a cidade no último final de semana. Entre as principais atrações, destacaram-se a banda Calcinha Preta e a dupla Zé Neto e Cristiano. Organizada pela gestão municipal, com apoio do projeto São João Bahia 2024, a programação atraiu não apenas moradores, mas também visitantes da região e de outros estados, que aproveitaram o clima frio do Planalto para se divertir.