História da cidade tem nova caminhada | A TARDE

Uma nova visita a pontos históricos de Salvador carrega a proposta de reduzir os danos aos monumentos, pois quem participa, passa a conhecer melhor a relevância dos locais de parada, como fontes, bustos e estátuas.

Nesta perspectiva, paletar e conhecer são os verbos unidos pelos passeios promovidos na campanha de “Caminhada Histórica”, a próxima prevista para domingo.

A aglomeração para o rolé cultural será as 8h30, no Passeio Público, indo à Praça da Piedade, com inscrições abertas no whats App 999340655 ou e-mail do organizador, [email protected].

Com o calor exagerado da estação, a estratégia é ir pela sombra a fim de garantir a alegria de quem quer andar e saber sobre 21 pontos de parada, abastecendo o repositório de dados confiáveis ao longo do trajeto.

Como o circuito é em área urbana, o grupo de famintos pelo conhecimento dos locais quadricentenários seguirá próximo às árvores e prédios, ligando o Passeio Público à Praça da Piedade pela Avenida Sete.

O apoio da Guarda Civil Metropolitana também foi confirmado como forma de produzir uma sensação de segurança para os paleteiros históricos guiados pelo cartunista Paulo Serra, criador do personagem Mero.

– O objetivo dos passeios e caminhadas pela cidade é revelar para os próprios baianos as curiosidades e a história deste espaço urbano que a maioria dos moradores desconhecem – convida o pai de Mero, um dos pioneiros da luta ecológica, hoje uma questão de vida ou morte, devido às alterações climáticas.

Além de comandar a visita guiada, Paulo Serra leva fotos e desenhos de cenas antigas dos locais, destacando-se o Palácio da Aclamação, a Praça da Piedade, o Politeama e a Avenida Sete.

Salvador terá curso inédito

Uma mundialmente inédita classificação de 1.800 diagnósticos é o tema de curso voltado para fisioterapeutas, sábado, com apoio do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Bahia (Crefito-7). Denominado “curso de Aplicabilidade Clínica da Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos – CBDF", o curso é promovido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito). O curso de referência internacional sobre a proposta da CBDF está programado para o período das 8 às 16 horas, no Hotel Bahiamar, no bairro do Jardim de Allah, na orla marítima.