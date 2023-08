Hoje é dia do amigo feirante

Hoje, comemora-se o Dia do Feirante, profissional necessário para o abastecimento da cidade e de importância decisiva como meio intermediário para o convívio entre as pessoas, fregueses e clientes.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) calcula em 6 mil o número de trabalhadoras e trabalhadores engajadas na Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa), destacando-se os como principais mercadorias os hortifruti.

O equipamento começa a funcionar antes dos primeiros raios de sol, com os cuidados dos comerciantes, ao oferecer gêneros alimentícios de primeira qualidade, muitos deles chegados fresquinhos na madrugada.

O secretário Angelo Almeida fez uma saudação especial à categoria, reconhecendo a relevância da logística especialmente em feiras maiores, como as de São Joaquim.

– Eles contribuem na garantia de escoamento, servindo assim para assegurar a produção agrícola e o desenvolvimento no campo. Além disso, promovem, desenvolvem, dinamizam e organizam o abastecimento alimentar de Salvador e da Região Metropolitana – detalhou a rotina produtiva o secretário Angelo Almeida.

Em 2022, foram vendidas na Ceasa 565 mil toneladas, gerando uma expressiva movimentação econômica na ordem de R$ 2,3 bilhões, com a comercialização de 140 itens, quase 80% produzidos por agricultores baianos.

A Ceasa está localizada no quilômetro 5,5 da BA-526, estrada CIA-Aeroporto. Às segundas, quartas e sextas-feiras, o local abre os portões às 3h para permissionários e funcionários, e às 4h para clientes. Nas terças, quintas e sábados, a abertura dos portões acontece às 5h para todos. De segunda a sexta, o encerramento das atividades acontece às 17h, e aos sábados, às 13h.

Fartura de espetáculos

Falta de espetáculos teatrais deixou de ser problema no pós-pandemia, graças ao trabalho desenvolvido pelas companhias, encerrando neste final de semana, mais um êxito na etapa mais recente de montagens de excelência. A Mostra intitulada Interior em Cena terá as últimas candidatas ao Prêmio de Teatro promovido pela Braskem, como forma de retornar um tantinho à cidadania do tanto auferido com a produção de nafta e outros derivados. Os quatro espetáculos desta reta final começam a ser apresentados neste sábado, com Encantos do Sertão, apresentada no palco do Goethe Institut, no Corredor da Vitória.

POUCAS & BOAS



A nona edição do Encontro de Química da Bahia (EQBA) termina hoje no campus Reitor Edgard Santos, da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras. Com o tema central “Transformações Químicas no Oeste da Bahia”, o evento foi aberto dia 21 e também reúne estudantes, docentes e profissionais de instituições do estado como Ifba, IFBaiano, Uesb, Uesc, Uneb, Ufba, UFRB e UFSB.



A 6ª edição do Festival Cachoeira Agosto do Blues será aberto hoje em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, com as bandas Blues n’ Duo e Tamarindo Blues. O evento é gratuito e movimenta até domingo a praça da Aclamação, no Centro Histórico, com realização da produtora Rock and Blues e apoio da prefeitura local. Uma feirinha social vai comercializar produtos diversos. Entre eles um licor produzido para o evento. A renda será destinada para a Instituição Lar do Aconchego (Casa dos Velhinhos de Cachoeira).



Em Lauro de Freitas, a “3ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional”, reúne hoje, entre as 8h e as 18h, um público estimado em 200 pessoas na Arena de Esportes da Bahia (antigo Centro Pan-Americano de Judô), para debater a superação da fome e a construção da soberania alimentar, conforme está previsto na Constituição Federal. Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, o evento conta com a parceria do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEALF), Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e a faculdade Unime.