IAF Sindical segue atento à educação

Marcos Carneiro - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O presidente reeleito do Instituto dos Auditores Fiscais - Sindical, Marcos Carneiro, toma posse com um encontro com associados e profissionais de imprensa alinhados com a perspectiva de fazer da informação qualificada um meio didático de multiplicar valores cívicos, como o da fiscalização do erário.

Numa demonstração de resistência a projetos de poder externos ao IAF, o presidente Marcos Carneiro faz questão de apresentar um por um, seus companheiros de mandato, e o perfil de cada um deles, no encontro para convidados.

Distribuídos nas áreas mais diversas, à guisa de ministérios, Marcos Carneiro definiu sua equipe de trabalho com: Antônio Correia, Manoelito dos Santos, Crystiane Bezerra; Josias Menezes Neto, Stéphesson Cerqueira e Simone Guimarães; Paulo César, Fernando e Tolstoi; Marco Antônio, Jossimar Carvalho, Marcelo, Rosalvo e Renata Psarska.

Consta do juramento de Marcos Carneiro o dever de pensar e executar meios de contribuir para acompanhamento dos processos de arrecadação, bem como o monitoramento dos investimentos públicos.

O combate à corrupção, graças ao apoio a meios de proteção do patrimônio público, dá uma ideia da importância da instituição e, mais, da necessidade de contar com gestores responsáveis a ponto de observar também o entorno verificando bens e males de outros órgãos para copiar ou não suas práticas.

Vai confirmar o presidente do IAF, no discurso de posse, o objetivo a requerer maior atenção do IAF – Sindical, buscando ir além do já consolidado Prêmio anual voltado para projetos de capacitação a verificar se há excessos na cobrança de impostos, quais e como encaminhar a redução de danos, antes mesmo de entrar em vigor a reforma tributária.

Formação para empresárias

O Sebrae-Bahia promove o curso “Mulheres em Foco”, com inscrição disponível pelo site da instituição. O objetivo é o de incentivar o desenvolvimento de habilidades e técnicas para mulheres empreendedoras, preparando-as para os melhores negócios e ordenados. O curso é todo em formato digital, no entanto, não há razão de deixar para inscrever-se mais adiante, pois o prazo se encerra dia 3 de fevereiro, uma segunda-feira. São cinco dias de integração com uma comunidade criada no grupo do aplicativo WhatsApp visando troca de experiências e conteúdos, tendo a mentoria ou instrução de profissional especializado.