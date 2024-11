Ilhéus promove a sua 7ª festa literária

- Foto: Mateus Pereira/GOVBA

O município de Ilhéus, um dos pioneiros do país, nascido de uma capitania hereditária, vai realizar sua 7ª Festa Literária, entre os dias 13 e 15 de novembro, no Centro de Convenções.

O objetivo da coordenação e dos curadores é alcançar a FLI, como a festa é mais conhecida, uma perspectiva multidisciplinar “vitaminada”, misturando literatura, manifestações culturais diversas e variedade de linguagens artísticas, em meio à divulgação do conhecimento acadêmico.

Tudo isso bem temperado pela vocação para o turismo da belíssima “Princesinha do Sul no mundo da literatura”, tema da FLI deste ano.

São aguardadas autoras e autores para palestras, encontro de intelectuais, com predominância de apreciadores das literaturas brasileira e internacional.

Participantes de municípios do Sul do Estado, como Itabuna, Itacaré, Itajuípe e Uruçuca também estão convidados a unir-se a artistas locais, do Brasil e do mundo para abrilhantar a grande festa.

Atividades programadas – Como se colocasse entre parênteses o cotidiano de rotinas produtivas voltadas para o cumprimento de tarefas entediantes ou banais, a FLI promete animação com diálogos, intervenções urbanas, lançamentos de livros, grupos de poesia e contação de histórias.

A coordenadora, jornalista Vanessa Dantas, distribuiu os espaços de acordo com a faixa etária e interesses dos públicos diversos.

Assim, a mesa principal será no Espaço Jorge Amado, voltado para público adulto; a Juventude Fli vai acolher leitoras e leitores de 14 a 24 anos; e a flizinha está aberta para as crianças.

Letras Jurídicas em debate

A Academia de Letras Jurídicas da Bahia promove nesta segunda-feira, no auditório da Casa do Comércio, em Salvador, o 8º congresso da instituição. Serão dez horas de atividades, tendo como coordenadora científica Maria Auxliadora Minahim no encontro promovido em homenagem ao saudoso professor Raul Chaves, responsável pela formação de gerações. Entre os participantes, destacam-se entre outros, Ricardo Mauricio Freire Soares, Luiz Fernando Cerqueira Leal e Vinícius Brito. A palestra de abertura ficará a cargo do ministro Cláudio Brandão, ao abordar o tema da reclamação constitucional e o controle de aplicação dos precedentes judiciais.