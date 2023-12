Imprensa alimenta comunidade carente | A TARDE

A Associação Bahiana de Imprensa, em sua nova proposta de integrar-se às demandas da sociedade civil mais necessitada, está liderando uma campanha de apoio à comunidade de Trindade, na Cidade Baixa.

Localizada em Águas de Meninos, na região próxima ao Mercado do Peixe, antes da Feira de São Joaquim no sentido de quem vai para a Calçada, os trindadenses carentes aliviarão a fome e o sofrimento ao receberem os donativos do Papai Noel da ABI.

A campanha de Natal Solidário da gente de imprensa tem como objetivo reduzir o sofrimento de quem vive ao léu, tendo como abrigo ao relento, as proximidades de uma escadaria, próxima a um matagal.

Representantes da ABI estiveram no local e decidiram dar as mãos aquelas pessoas tornadas invisíveis para o restante da sociedade até pelo local onde escolhem pernoitar.

Seria quase um esconderijo, pois ali convivem pessoas receosas de possíveis abordagens policiais, nem sempre seguindo os trâmites de tratar os indigentes como cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Além de alimento para acalentar o estômago e evitar-lhe o vácuo, a ação do bem vai levar medicamentos e materiais de limpeza e higiene pessoal, em prática virtuosa inspirada nos valores da compaixão e da solidariedade.

Quem quiser e puder fortalecer esta corrente positiva, pode entregar sua cesta de presentes necessários até o dia 14 de dezembro, na sede da ABI, localizada no Viaduto da Sé.

Tomando como confiáveis as informações coletadas pela equipe de jornalistas da ABI, é fácil conferir quais os itens relacionados como os mais emergenciais para serem entregues, bastando acessar o site abi-bahia.org.br.

Capacitação digital

Uma capacitação preferencialmente voltada para o público LGBTQIA+, juventude preta, indígenas e descendentes, idosos e pessoas com deficiência é a proposta do Projeto Internet Inclusiva, promovido pela agência criativa Lua Nova O trabalho, revelam as instrutoras, visa contribuir a fim de favorecer a equidade, oferecendo conteúdos para formação rápida de mão de obra digital. Aberto a participação também de pessoas de orientação convencional e todos os tons de epiderme, o curso aceita inscrições pelo e-mail [email protected], com distribuição das turmas formadas em quatro encontros.