Index visa quebrar recordes em maio

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Recordes existem para serem quebrados, motivando a busca de novas marcas, como as projetadas pela Index 2026 a fim de justificar a fama de maior encontro de indústrias da região Nordeste.

O Centro de Convenções da Boca do Rio está reservado para receber, de 6 a 8 de maio, um público de 40 mil pessoas, entre compradores e representantes, gerando expectativa de R$ 200 milhões em negócios.

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O momento pleno de reunir o parque fabril da Bahia pode representar uma boa mostra do erro moral de quem avalia o Nordeste como uma região associada aos benefícios do Bolsa Família.

Promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e pelo Sebrae, o evento amplia seu alcance em 2026 ao integrar conteúdos técnicos, empresariais e gerenciais a rodadas de negócios.

- O Index permite às indústrias da Bahia ampliar a visibilidade de suas marcas junto a fornecedores e parceiros potenciais em todo o Estado, criando oportunidades de negócios e fortalecendo conexões que impulsionam o desenvolvimento e geram resultados para a economia baiana - afirma a coordenadora do Index 2026, Manuela Martinez.

Segundo Manuela, “o Index se consolida como uma importante plataforma de conexão e apoio às empresas”, operando com a articulação em rede.

A proposta é a de reunir empresários da capital, do interior baiano e de outras regiões do país, acrescentou a coordenadora, fortalecendo o ambiente de conexões e oportunidades.

Entre as novidades desta edição estão a Rota de Engajamento, voltada à participação dos empresários nas atividades do evento, e o Cubo de Inovação, espaço dedicado à conexão entre o setor produtivo, startups e novas tecnologias.

ABRE ASPAS

“A dengue não é mais apenas uma doença tropical, mas um forte indicador da relação entre mudança climática e as arboviroses provando que a saúde não pode ser separada do meio ambiente”

Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS-OMS).

TJ emite certidões gratuitas

O Tribunal de Justiça da Bahia promove, de segunda (13) a sexta-feira (17), a emissão gratuita de Certidão de Nascimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, no âmbito da 4ª edição da Semana Nacional do Registro Civil.

Em Salvador, o atendimento ocorre das 8h às 17h na sede do CadÚnico (Rua Miguel Calmon, nº 28, Comércio) e na Escola Municipal de Ilha de Maré, sem necessidade de agendamento.

A iniciativa abrange ainda outros 16 municípios baianos e oferta serviços de saúde, TRE-BA, Ministério Público, Defensoria Pública e INSS.

Agro da Bahia divulga projeção de nova safra

Os investidores em negócios agrícolas da Bahia estão na expectativa de comemorar os números mais graúdos da história na próxima safra de grãos 2025/2026.

A confiança na superação do desempenho se baseia em dados publicados pela assessoria econômica do Sistema Faeb/Senar, por sua vez, tomando por verdadeiros indicadores da Associação dos Irrigantes da Bahia (Aiba) e Conab.

O relatório aponta para uma produção superior a 14 milhões de toneladas de grãos e fibras, representando, respectivamente, crescimento de 2,7% e 4%, de acordo com os estudos.

Mesmo com ajustes técnicos e oscilações de produtividade, o avanço da área plantada, o investimento em tecnologia e as condições climáticas favoráveis sustentam a expectativa a ser confirmada de um desempenho positivo do setor.

Recomenda a prudência aguardar o resultado final, devido a projeções conservadoras para o Cerrado baiano, embora ainda indique crescimento da produção, com ampliação de área de soja, milho e sorgo.

A regularidade das chuvas no oeste é um fator importante para a crença no gráfico capaz de sinalizar um bom desempenho, mas o mesmo não se pode dizer do sudeste e outras regiões onde os volumes d'água foram oscilantes.

Para o segundo semestre espera-se boa produtividade para o feijão e milho na safra de inverno, fortalecendo a hipótese de avanços tecnológicos e melhorias de manejo.

A soja segue como principal geradora de riquezas do agronegócio baiano, impulsionada pela forte demanda internacional, especialmente da China, exemplo de país voltado para partilhar riquezas, em vez de apenas extraí-las.