Índia do Bogum rege a orquestra

A dança dos voduns jeje-mahin, uma nação do candomblé das mais presentes em Salvador, está entre os destaques do projeto Escola Aquidavi, com aula inaugural a ser realizada hoje.

A ação, dentro do território administrado por Nandoji Índia, Zaildes Iracema de Mello, sucessora de Nicinha e Runhó, a Ialorixá do Bogum, vai atender 80 crianças a partir de 7 anos, moradoras do bairro com preferência para os vizinhos da Ladeira Manoel do Bomfim, no Engenho Velho da Federação.

Não bastasse toda a relação conceitual muito bem alinhada com o culto de raiz africana, florescido na Bahia, as aulas serão realizadas em um dos terreiros de maior axé, o Bogum, um centro religioso, cultural e comunitário para acolhimento de escravizados e os atuais herdeiros de seus martírios e conquistas sociais.

As turmas vão aprender também percussão, teoria musical, construção de instrumentos, oficinas de grafite, além de aspectos das origens e histórias do povo jeje, originário do antigo Reino do Daomé, atual Benin.

As atividades serão gratuitas, e ofertadas de modo híbrido, na modalidade presencial, com a participação dos aprendizes, e outra parte delas gravada e postada no canal do Youtube do projeto.

A ideia é apresentar uma mostra pública para verificar o quanto os novos músicos aprenderam, além de despertar o interesse das crianças e jovens sobre ancestralidade e tradições da cultura de matriz africana.

Não se pode tentar contar aspectos da história de resistência dos escravizados sem passar pelo Terreiro do Bogum ou Zoogodô Bogum Malê Rundó, um ponto de encontro importante do quilombo depois transformado em um bairro.

Guarajuba limpa

Como costuma ocorrer em efemérides voltadas para algum tema ambiental, hoje será de muito trabalho em vários pontos da costa da Bahia, como na praia de Guarajuba, a fim de remover resíduos e objetos indevidamente descartados. Celebrado hoje, o Dia Mundial da Limpeza contará com um mutirão para despoluir um dos mais belos recantos do município de Camaçari: Guarajuba. Todos os objetos coletados por servidores de quatro companhias dos ramos petroquímico e de produção de combustíveis serão levados para tratamento na Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc).

POUCAS & BOAS

Com o tema central ‘Literatura e Resistência’, termina hoje a IV Feira Literária Internacional de Canudos (Flican), depois que quatro dias de programação. Entre os destaques desta edição, a comemoração dos 130 anos da fundação do povoado de Belo Monte, por Antônio Conselheiro, e o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. O evento teve a participação especial das escolas municipais e movimenta diferentes lugares que fazem menção a história local como o Parque Estadual de Canudos, o Memorial Antônio Conselheiro, o Museu João de Régis. Realizado pela Uneb, a feira tem apoio das secretarias da Educação e da Cultura da Bahia, do IPMC e da prefeitura local.

Em Luís Eduardo Magalhães acontece hoje a terceira edição do Lem Fight, anunciado como o maior evento de lutas da região Oeste da Bahia. Com início às 18h no Ginásio José Queiroz Barreto (Zé Manteiga), a competição vai reunir mais de 40 lutadores da cidade e de outros municípios, nas modalidades de Muay-Thai, Boxe e MMA. Com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, o Lem Figth tem apoio do CT Irmãos Soares, através de convênio com a Liga Desportiva.

A ‘São Desidério Fest’ termina hoje no espaço Coliseu da Paz com show católico de Celina Borges, seguida de Nando Reis, Barões da Pisadinha e Lincol Sena. Com atrações locais na abertura e término dos shows principais, o evento foi aberto ontem e acontece sempre em paralelo à programação religiosa pela padroeira da cidade. A organização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.