Industriais se reúnem em Conquista

Vitória da Conquista, principal cidade do Sudoeste da Bahia, sob um prisma econômico, recebe na próxima terça, às 15 horas, a visita da alta administração da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

O encontro, para o qual foram convidados empresários industriais conquistenses, faz parte da “Agenda Estratégica da Indústria 2025”.

O programa, desenvolvido pela Fieb, visa identificar oportunidades de apoio à indústria, ao escutarem os dirigentes da federação as demandas de seus filiados.

A reunião acontece na Unidade Integrada do Sistema Fieb, localizada na Rua Olívia Flores, 3.900, bairro Universitário.

Além de tratar de temas de interesse do setor industrial do município, o encontro da “Agenda Estratégica” também contará com a presença de autoridades municipais.

SEGUNDA PAUTA - Uma segunda pauta do encontro refere-se à oportunidade de conhecimento e avaliação do Sistema Indústria no sudoeste.

O Sistema Fieb, incluindo as siglas Sesi, Ilet, Cebraspe e Senai, IEL, Cleb, está presente em Vitória da Conquista, atuando de forma articulada nas áreas de Educação, Qualificação profissional, Saúde e Segurança no Trabalho, defesa de interesses da indústria, desenvolvendo projetos de inovação empresarial, entre outros.

Exu nas escolas

Exu nas escolas incluem em seus livros didáticos, títulos relacionados a Exu, o orixá que, ao continuar a comunicação fluente, condição necessária para o ensino-aprendizagem? A provocação é do presidente do Fórum das Entidades Negras, Raimundo Bujão, ao tomar conhecimento de uma suposta indesejável tentativa de uma escola de classe média do bairro da Barra. A iniciativa não se confirmou, mas só foi fato de levar-se em conta a possibilidade, serviu para Raimundo Bujão expressar a importância do acesso a uma “formação mais ampla e diversa” do estudante brasileiro onde há maior número de remanescentes de quilombos.