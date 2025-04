Internet une quem faz culto a Camões

Projeto online Diálogos D’além-mar – Literaturas Lusófonas será lançado - Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

A União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa estreia nesta sexta-feira, dia 28, o projeto online Diálogos D’além-mar – Literaturas Lusófonas na Europa.

A ideia é a de reconstruir continuamente a troca de razões (di-a-logos) entre apreciadores de textos escritos na língua portuguesa, alcançando, além do Brasil, o público aficionado d’Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné e Cabo Verde.

O uso da internet para o bem do conhecimento viabiliza o debate sobre a criação literária dos seguidores de Luiz Vaz de Camões no continente europeu, onde fica Portugal, responsável pelo grande etnocídio capaz de apagar as línguas dos povos originários do território brasileiro.

No entanto, o país sede da instituição fundante do projeto é a França, diluindo-se a questão geográfica pela natureza dos encontros em ambiente digital com escritores em português, habitantes da Europa.

Confirmaram presença na edição de estreia o imortal pela Academia de Letras da Bahia, professor Décio Torres Cruz, ao participar da videoconferência de inauguração com Marco Guimarães e Nuno Gomes Garcia.

A mediação será de Dominique Stoenesco, ensaísta e tradutor francês, cofundador da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa (UEELP).

Aberto ao público e gratuito, vai acontecer às últimas sextas-feiras de cada despedida de mês, com transmissão ao vivo através do canal da Academia de Letras da Bahia no YouTube. Às 14h30, horário de Brasília; 17h30, Lisboa; 18h30, Paris e Luanda; e 19h30, Maputo.

O evento conta ainda com a participação de integrantes da Cátedra Fidelino de Figueiredo, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a Rádio Nova da Língua Portuguesa, além da Biblioteca C. Gulbenkian de Paris (Maison du Portugal – Cité Universitaire).

18 anos da “Aurora da Rua”

Os primeiros 18 anos da “Aurora da Rua”, comemorados este mês, inspiram a edição especial, voltada para a narrativa dos “vaga-lumes”, como são carinhosamente chamadas as colaboradoras para o êxito da empreitada em todos os aspectos. O exemplar é vendido à moda antiga, nas últimas bancas e pontos distribuídos em locais de grande fluxo como a estação rodoviária, no Iguatemi. Criada em 2006, a Aurora da Rua tem entre suas fundadoras a jornalista, assistente social e ativista libertária Claudia Correia, mantendo-se como uma de suas assíduas repórteres até este número da maioridade.

POUCAS & BOAS

Em São Francisco do Conde acontece hoje a roda de conversa ‘Desafios Sociais e Emocionais de ser Mulher e Mãe Atípica’, com início às 13h no Centro de Referência do Autista de São Francisco (Crasf), voltado para mulheres atendidas no local. Com foco no autocuidado, autoestima e os desafios da maternidade atípica, o encontro vai contar, entre outros profissionais, com a psicóloga Claysiane Souza e a fisioterapeuta Evelin Caroline.

Atletas inscritos para a 5ª edição da LEM RUN fazem hoje a retirada dos kits para a corrida. Em Luís Eduardo Magalhães a distribuição é no Ginásio Poliesportivo José Queiroz Barreto Neto. Em Barreiras a entrega foi encerrada ontem. No domingo a concentração será a partir das 17h, na Praça dos Três Poderes - local que vai abrigar também as linhas de partida e chegada – , visando ultrapassar os números de 2024, quando mais de mil atletas participaram da prova. O evento faz parte da programação dos 25 anos de emancipação municipal.

Com a participação de 79 autores do Brasil, Angola, Espanha e Portugal o livro ‘Cartas para Paulo Freire, bell hooks e Frantz Fanon’ será lançado hoje em evento virtual. Em formato de e-book, a obra é organizada por Atauan Soares de Queiroz, Cacilda Ferreira dos Reis, Marilde Queiroz Guedes e Tânia Aparecida Kuhnen, todos professores por profissão e doutores nas suas áreas de atuação, com muitos anos dedicados à educação de Barreiras e região. A publicação foi financiada pelo Edital nº 10/2024/PRPGI/IFBA.