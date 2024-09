Juazeiro recebe Congresso da Amab

Cidade de Juazeiro - Foto: Luan Medrado / Divulgação

O presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (Ibrades), Georges Humbert, é um dos destaques confirmados para o II Congresso Regional da Associação de Magistrados da Bahia (Amab), programado para hoje em Juazeiro.

Advogado e professor, com pós-doutorado em direito pela Universidade de Coimbra; doutor e mestre em direito pela PUC-SP, Georges Humbert vai abordar os impactos do termo de compromisso ou acordo substitutivo voltado para as questões envolvendo o meio ambiente.

O objetivo da legislação é o de incentivar a convergência de interesses e a busca de soluções consensuais, evitando-se os litígios e processos judiciais.

– Vamos analisar os efeitos positivos e se há negativos nos dispositivos legais cinco anos depois de criados, pensando nas presentes e futuras gerações – afirmou Georges Humbert, antes de chegar em Juazeiro.

Para ele, a busca pelas boas práticas jurídicas, acompanhadas do aprimoramento constante, criam boas oportunidades para garantir a gestão de recursos naturais, sem prejuízos para a economia e o meio ambiente.

Também confirmaram participação nomes consagrados no meio jurídico brasileiro, como o de João Paulo Schoucair, integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma das instituições associadas ao encontro de alcance nacional, junto à Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Unicorp).

Magistrados, desembargadores, operadores do direito, estudantes e comunidade científica em geral terão oportunidade de debater “inovações e sustentabilidade na magistratura e no exercício da jurisdição”, eixo temático do congresso, organizado com apoio do Ibrades.

Confiar para comprar

A confiabilidade é valor decisivo quando o jovem soteropolitano faz suas escolhas de compra de um automóvel ou da sonhada casa própria. A tendência é apontada em pesquisa de comportamento recente realizada com o público da capital baiana. Para realização do trabalho, a agência de publicidade Engenhonovo fez mais de 700 entrevistas, distribuídas por faixas etárias, classes sociais e outras categorias. O estudo indicou também uma forte percepção da importância da consciência de etnia, considerando os afro baianos a maioria da população, além da presença do público de orientações sexuais incluídos na sigla LGBTQIAPN+.