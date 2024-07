Judiciário Federal ajuda povo de rua

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O bom exemplo do desempenho da Defensoria Pública da Bahia, ao buscar soluções para as pessoas em situação provisória de viver na rua, frutificou com a adesão do Judiciário Federal, ao instituir um comitê.

Denominado Comitê Seccional PopRuaJud, o grupo de trabalho deve seguir diretrizes já testadas e aprovadas neste cenário, como a conquista de moradia e capacitação visando conseguir emprego para mudar a vida de quem precisa.

A criação do comitê PopRuaJud ocorreu oficialmente por meio de portaria assinada pela diretora do órgão federal, a juíza Sandra Lopes Santos de Carvalho.

O objetivo é o de fortalecer a luta em prol da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, em abordagem adequada às necessidades deste contingente em crescimento no Brasil.

Entre as atribuições do comitê está a de monitorar e avaliar ações relacionadas aos direitos da cidadania em contexto vulnerável, não apenas no apoio a projetos assistencialistas, como distribuição de refeições e cobertores.

itinerante –Ao invés, os servidores convocados para o grupo de trabalho vão organizar um atendimento itinerante, mediante a busca de mobilização de recursos unindo outros órgãos para cooperar visando ao melhor resultado.

Um dos métodos viáveis, com esta perspectiva, está o de coordenação de “mutirões de cidadania” para reduzir os efeitos da chaga social, inaceitável para os padrões civilizatórios, no decorrer do século XXI.

O pressuposto para o trabalho do Judiciário Federal é garantir a todas e todos o direito a condições básicas de alimentação, emprego e saúde.

Movimento em Sauípe

A associação de empreendimentos lucrativos a propostas de defesa do meio ambiente chegou à atividade turística, com a campanha “Surpreendente por Natureza”, desenvolvida como chamariz para a chegada de um novo hotel. Lançado pelo Hot Park, o movimento visa divulgar com antecipação de três anos uma outra unidade a ser inaugurada na Costa do Sauípe, no Litoral Norte. Denominado Hot Park Baía das Tartarugas, o projeto visa produzir uma sensação de harmonia das instalações em meio à natureza, a partir de indicativos fornecidos pela análise qualitativa de pesquisa com possíveis visitantes.