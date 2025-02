JusFemina apoia magistrado afastado

- Foto: ASCOM/TJBA

O grupo de pesquisa JusFemina, da Universidade Federal da Bahia, voltado para a produção de conhecimento sobre a prática do direito e a questão de gênero, distribuiu “Moção de solidariedade e indignação”, em defesa do juiz Mario Caymmi, titular do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

O magistrado foi compulsoriamente “aposentado” por decisão do Pleno da corte mais antiga das américas, em reunião secreta, coincidentemente no Dia da Visibilidade Trans, 29 de janeiro.

A posição das pesquisadoras filiadas ao JusFemina é a de total solidariedade ao magistrado de orientação sexual diversa da heteronormatividade.

Certo da importância da pluralidade, como condição necessária para um melhor convívio entre os jurisdicionados, Mário Soares Caymmi Gomes notabilizou-se por suas iniciativas de enfrentamento do tratamento discriminatório dirigido à população conhecida pela sigla LGBTQIAPN+.

O afastamento do juiz foi decidido pelos desembargadores, a partir da observação comportamental divergente das aparências verificadas nos gabinetes e varas, embora não se tenha aprofundado o “veredito” assinado em coletivo pela turma de julgadores.

“Conduta incompatível com a magistratura”, foi a expressão utilizada para explicar o afastamento do magistrado, conhecido também pela coragem de suas decisões muitas vezes desagradando poderosos grupos econômicos.

Para a pesquisadora de leis e gênero, Salete Maria da Silva, a “aposentadoria compulsória” é uma pena “desproporcional” e ajuda a naturalizar o “expurgo homossexual”, contrariando a “pluralidade de existências”, como princípio orientado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

História do Fluminense

O município de Itabuna terá na noite de 10 de fevereiro o lançamento do quatro livro de Tasso Castro, dando sequência a uma bem cuidada estante sobre aspectos da história do Fluminense. “1952: a maior conquista do futebol tricolor” trata de toda a campanha, jogo após jogo, do título mundial atribuído ao Fluminense por seus torcedores liderados por Tasso Castro. O quarto tento lavrado por Tasso Castro, a ser lançado no Shopping Jequitibá, consolida sua fama nacional de guardião da memória do clube, depois de ter lançado três densos volumes sobre a rica história de um dos clubes pioneiros do País.

Nelson Leal apoia Adolfo e Ivana

O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Nelson Leal (PP), declarou irrestrito apoio à reeleição do presidente Adolfo Menezes e da eleição da deputada Ivana Bastos (PSD) como 1ª vice-presidente da Casa. -Tivemos muitos debates, e embates, o que é próprio da atividade política, mas chegamos a mais um consenso, reafirmando a nossa escolha por Adolfo Menezes, o presidente da concórdia e que cumpre a palavra empenhada; e pela grande deputada Ivana, que é uma das mais ativas parlamentares da nossa ALBA - declarou Leal.