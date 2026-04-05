Juventude de Coutos acessa afrofuturismo

- Foto: Douglas Amaral/SEC

O Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires, no bairro de Coutos, Subúrbio Ferroviário, sedia na próxima quinta-feira, às 14 horas, a última etapa do Projeto Identidades, dedicado ao incentivo da escrita criativa.

Com o tema “Afrofuturismo: somos o povo de Kemet, fazemos poesia”, a atividade convida estudantes a explorarem a palavra poética a partir de referências afrocentradas, conectando ancestralidade e futuro.

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A proposta parte do afrofuturismo como linguagem estética e política, estimulando jovens a se reconhecerem como protagonistas de suas próprias narrativas por meio da literatura e da criação artística.

A programação inclui roda de conversa e oficina de escrita criativa com os escritores baianos Anderson Shon e Davi Nunes, nomes que atuam na cena literária com produções voltadas à cultura negra e à formação de leitores.

A atividade contará ainda com a participação do estudante da unidade escolar Uendel Chaves, com mediação de Karla Daniella Brito, estimulando a criação de textos a partir das práticas dos alunos.

O Projeto Identidades já passou por sete instituições de ensino, promovendo atividades formativas com a utilização de diferentes linguagens artísticas, como grafite, poesia, percussão, rima e oficinas de turbantes.

A estratégia das ações promovidas nas escolas públicas visa articular temas como estética negra, memória, pertencimento e autoestima a partir de referências afrocentradas.

O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, e executados pelo Governo do Estado.

Estamos atuando de forma firme e rigorosa contra os abusos dos cartéis dos postos de gasolina e das distribuidoras. Nós estamos na rua até que a gente consiga ter normalidade global Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, sobre enfrentamento a preços abusivos de combustíveis

Rouanet no Interior

A interiorização da Lei Rouanet ganha fôlego com o programa Rouanet no Interior, que promove capacitação em Rio de Contas no dia 14 de abril. Fruto de parceria entre o MinC, Instituto Neoenergia e Sesi, a iniciativa investe R$ 6 milhões para descentralizar recursos em municípios de pequeno porte. O edital selecionará 30 projetos em artes e patrimônio, com repasses de até R$ 200 mil cada. Como destaca Armando Neto, diretor do Sesi-BA, o foco é impulsionar talentos locais e transformar realidades regionais. Inscrições abertas até 30 de abril pelo Salic, em passo essencial para a equidade cultural no estado.

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