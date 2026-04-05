Juventude de Coutos acessa afrofuturismo
Confira a coluna Tempo Presente deste domingo
O Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres Mata Pires, no bairro de Coutos, Subúrbio Ferroviário, sedia na próxima quinta-feira, às 14 horas, a última etapa do Projeto Identidades, dedicado ao incentivo da escrita criativa.
Com o tema “Afrofuturismo: somos o povo de Kemet, fazemos poesia”, a atividade convida estudantes a explorarem a palavra poética a partir de referências afrocentradas, conectando ancestralidade e futuro.
A proposta parte do afrofuturismo como linguagem estética e política, estimulando jovens a se reconhecerem como protagonistas de suas próprias narrativas por meio da literatura e da criação artística.
A programação inclui roda de conversa e oficina de escrita criativa com os escritores baianos Anderson Shon e Davi Nunes, nomes que atuam na cena literária com produções voltadas à cultura negra e à formação de leitores.
A atividade contará ainda com a participação do estudante da unidade escolar Uendel Chaves, com mediação de Karla Daniella Brito, estimulando a criação de textos a partir das práticas dos alunos.
O Projeto Identidades já passou por sete instituições de ensino, promovendo atividades formativas com a utilização de diferentes linguagens artísticas, como grafite, poesia, percussão, rima e oficinas de turbantes.
A estratégia das ações promovidas nas escolas públicas visa articular temas como estética negra, memória, pertencimento e autoestima a partir de referências afrocentradas.
O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, e executados pelo Governo do Estado.
Estamos atuando de forma firme e rigorosa contra os abusos dos cartéis dos postos de gasolina e das distribuidoras. Nós estamos na rua até que a gente consiga ter normalidade global
Rouanet no Interior
A interiorização da Lei Rouanet ganha fôlego com o programa Rouanet no Interior, que promove capacitação em Rio de Contas no dia 14 de abril. Fruto de parceria entre o MinC, Instituto Neoenergia e Sesi, a iniciativa investe R$ 6 milhões para descentralizar recursos em municípios de pequeno porte. O edital selecionará 30 projetos em artes e patrimônio, com repasses de até R$ 200 mil cada. Como destaca Armando Neto, diretor do Sesi-BA, o foco é impulsionar talentos locais e transformar realidades regionais. Inscrições abertas até 30 de abril pelo Salic, em passo essencial para a equidade cultural no estado.
POUCAS & BOAS
- A Festa dos Caretas de Santana, distrito de Casa Nova, tem início às 17h deste domingo, no pátio de eventos da localidade, em um evento que visa valorizar as manifestações populares, reforçando a identidade cultural do povo casa-novense. Além do tradicional desfile dos caretas, que é o maior símbolo da festa, a programação conta com a queima do Judas e as brincadeiras populares. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura.
- A comunidade católica do extremo sul, ligada à Diocese de Teixeira de Freitas/Caravelas, está se organizando para participar da cerimônia de posse canônica do novo bispo, dom Aldemiro Sena dos Santos. O evento religioso acontecerá na próxima terça-feira, na Catedral São Pedro, a partir das 18h. Dom Aldemiro vai ocupar a vaga deixada por dom Jailton de Oliveira Lino, que foi transferido no ano passado para Itabuna. Além de religiosos, o evento também deve atrair autoridades da região para recepcionar o novo bispo.
- Em Nazaré, termina, hoje, a Feira Afro Bahia, que desde sexta-feira integra a programação da tricentenária Feira de Caxixis. Com 25 estandes de empreendedoras e empreendedores negros do estado, a iniciativa reúne produtos de moda, beleza, gastronomia, arte, decoração, cosméticos e autocuidado, além de uma programação que inclui desfiles de moda afro, apresentações culturais e oficinas formativas. A organização da feira Afro é da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, em parceria com a Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia.
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