Kelsor Fernandes debate comércio

A Bahia está bem representada pelo presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, ao liderar comitiva de 18 sindicatos empresariais do comércio baiano, no Congresso Nacional desse segmento, realizado em Natal, esta semana.

O empresário do setor de Serviços, Kelsor Fernandes, é uma das lideranças presentes na 38ª edição do Congresso Nacional dos Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com o objetivo de incentivar a produção de ideias pertinentes ao desenvolvimento da economia do país.

Entre os debates de maior clamor está a reforma sindical, pois envolvem interesses antagônicos entre grupos sociais, há quem defenda as mudanças como forma de modernizar as associações, mas não é ponto pacífico.

Dentro deste mesmo tema, estão as opções para os novos modelos capazes de gerar a sustentabilidade do sistema sindical após a queda da obrigatoriedade da contribuição sindical pelas empresas.

Este viés de sustentabilidade sindical vem motivando a equipe de trabalho da Fecomércio-BA a lançar, ainda este ano, um amplo portfólio de produtos e serviços inovadores para ofertar às empresas do comércio baiano.

– É muito importante para nós, do sindicalismo patronal, marcar presença nesse encontro anual do nosso setor. O primeiro dia foi centrado no debate de aspectos da convenção coletiva de trabalho. Levarei na bagagem atualizações importantes sobre esse tema que simboliza o equilíbrio nas relações entre capital e trabalho – disse o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes

A macroeconomia também interessa aos empresários do comércio, um dos setores de maior geração de emprego e renda do País.

“Vovô” na Sala do Coro

Numa sociedade marcada por forte preconceito de idade, o chamado “etarismo”, o espetáculo Vovô, dirigido por Leno Sacramento, tem o perfil de um bálsamo para aliviar as dores provenientes desta doença social da discriminação. Artista do Bando de Teatro Olodum, Leno propõe um diálogo com a comunidade preta sobre a figura do avô nas relações familiares, tantas vezes marcadas por indiferença e distanciamento. O espetáculo estará hoje na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, a partir das 20 horas, com ingressos de R$ 30, a inteira; e R$ 15, a meia, à venda na bilheteria ou na plataforma Sympla.

POUCAS & BOAS

O projeto ‘Guarda Mirim Ambiental’ será lançado hoje em comemoração ao dia do estudante, através de uma articulação entre as secretarias de Meio Ambiente e Educação de Valença, com início às 9h, no auditório da Sema. O projeto foca a formação de multiplicadores na defesa do meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável do município. O projeto prevê a seleção das crianças e adolescentes da rede pública de ensino, entre 8 e 14 anos, que participarão de um curso de capacitação, com a parceria de diversas instituições e órgãos públicos.

A abertura da Fase 02 dos Jogos Estudantis de Barreiras (Jeb 2023) leva hoje alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal para a Praça da Juventude Esmail Figueiredo. O evento acontece a partir das 16 horas e deve reunir estudantes/atletas de 35 escolas. Com organização da Secretaria municipal de Educação, os jogos e demais provas movimentam os ginásios de Esportes das escolas municipais nos próximos dias.

Ainda em Barreiras o musical ‘Mercado Velho 40 Anos de Cultura’ vai reunir hoje músicos de diversas gerações na Praça Landulfo Alves, no Centro Histórico da cidade. Com início às 20 horas a organização é do grupo ‘Samba Choro e Poesia’, que se apresentará com convidados. Com acesso gratuito, o evento fará uma homenagem ao músico Vieirinha, do Mercado Cultural Caparrosa (Mercado Velho). A iniciativa é coordenada pelo músico e fazedor de cultura, Mário Sérgio Araújo, e pode ser acompanhada no Instagram, Facebook e Youtube (@quintaldomario).