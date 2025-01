Kelsor Fernandes luta por Natal sem fome

Kelsor Fernandes - Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

A metamorfose do substantivo esperança em verbo "esperançar" tem sito o apelo do sistema Comércio - Bahia (antiga Fecomércio), no sentido de arrecadar donativos e doações em pix a fim de garantir um feliz Natal para pessoas em situação de rua e sofrendo com insegurança alimentar.

O presidente Kelsor Fernandes incentiva os diretores e profissionais, envolvendo 35 sindicatos lojistas e suas equipes, com o objetivo de seguir "a natureza do Bem" modo Santo Agostinho.

No último encontro do ano, no qual confraternizaram dirigentes, jornalistas, servidores de demais integrantes da comunidade do Comércio, Kelsor Fernandes voltou a apelar para o “esperançar”, solicitando doações com a utilização da tecnologia “QR Code”, bastando mirar o celular e escolher o número a transferir.

Para o presidente, este é o momento de devolver uma fração para quem tanto precisa, doando sentido de caridade ao nascimento do Salvador.

"Nós, que fazemos cinco, até seis refeições por dia, podemos agora ajudar", afirmou Kelsor Fernandes, diante de um público de cerca de 100 pessoas reunidas no restaurante da Casa do Comércio.

A mulher do presidente, Cássia; a fundadora do projeto, Juranildes Araújo, participaram da mobilização de recursos, incluindo a promoção de um bazar solidário, com pinturas, imagem de Raul Seixas em um pano, toalha redonda tipo “richelier”, conjunto de colar e brincos de coco, entre outros itens.

Ainda é possível dar ritmo nesta reta de chegada para bater a marca alcançada em 2023, quando 40 toneladas de alimentos, brinquedos e agasalhos reduziram o sofrimento de milhares de pessoas no Natal.