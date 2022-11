Literatura preta ganha nova obra

A literatura preta ganha em Salvador, no próximo dia 10, quinta-feira, seu novo livro, em noite de autógrafos do autor, o doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), Gabriel Nascimento, programada para a sede da Sociedade Protetora dos Desvalidos, no Largo do São Francisco, Centro Histórico, às 17h30.

A publicação, “O rio do sangue dos meninos pretos”, traz para o debate questões relacionadas ao combate ao racismo em uma narrativa criativa de gênero aproximado a uma novela escrita.

Trata-se de uma visita ao passado, inevitavelmente a partir de uma visão do presente para projetar ao futuro a oportunidade de um mundo no qual o conceito de "humanidade" seja algo predicado de todas as pessoas sem influência de uma distinção acidental de cor.

– O mundo poderia até deixar de ser realmente preto, mas nunca deixaria de ser culturalmente preto – é a mensagem do autor.

A obra tem a assinatura da Letramento Editorial e os fatos ocorrem em verossimilhança tendo como plano de fundo o rio Almada, da região Sul da Bahia, desaguando em Ilhéus.

Enredo – Na história, o rio de cor vermelha vai crescendo ano após ano, assim assustando o personagem principal, TioZito, uma vez estranhar aquele caudal surpreendente.

Curioso, ele pergunta a uma pessoa mais velha sobre qual seria o nome daquele rio e a resposta aumenta a curiosidade de TioZito: “é o rio do sangue dos meninos pretos”.

A intriga aumenta porque quem responde aparece morto e assim começa a investigação TioZito, acompanhado de duas mulheres: Rita de Cássia e Maria Raimunda.

“Futuras cientistas”

Ainda restam vagas para preenchimento do grupo de 479 alunas de escolas públicas do ensino médio para o Programa Futuras Cientistas, com objetivo de proporcionar a iniciação científica na juventude feminina. O interesse pelo conhecimento é oferecido a estudantes do sexo feminino de todo o país, amparado no conceito de justiça reparadora e equitativa, ao beneficiar quem não tem oportunidade de estudar na rede particular. As participantes selecionadas recebem brindes exclusivos e bolsa-auxílio, compondo o conjunto de vantagens com a chance de vivência da produção de conhecimento. As meninas interessadas podem encontrar o edital, acessando https://linktr.ee/futurascientistas, tendo sido prorrogadas as inscrições.

POUCAS & BOAS

- Em Caetité começa hoje a Semana Integrada de Educação Patrimonial (Siep), que terá discussões temáticas e oficinas de inventário cultural. O evento conta com a participação de detentores do patrimônio imaterial do território, por meio de apresentações artísticas como Roda de Capoeira, Maculelê, Reisado tradicional da comunidade da Serra e sanfoneiro, violeiro e repentista do Angico. A ação reúne a Scientia Consultoria Científica e Rio Energy, o Museu do Alto Sertão da Bahia, a Associação da Memória e do Patrimônio Cultural (AMPC), a Superintendência de Patrimônio e Manifestações Culturais da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, e a Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública municipal.

- A Festa Literária de Cachoeira (Flica) termina hoje depois de quatro dias de intensa programação artística e cultural na cidade. Entre os eventos deste domingo, o debate ‘Resistência nas comunidades e nos quilombos – Crônicas, contos e romances’ reúne, a partir das 10h30, os escritores Albert Elias, Lucas Miranda e Joilson Santos, com mediação de Lorena Ifé, no espaço Reconversas. No palco dos Ritmos, às 12h, terá o show com a Banda Aiyê (Ilê Aiyê), encerrando a programação deste ano.

- Com o tema ‘Dia da consciência negra: mais de meio século de lutas!’ tem início amanhã a programação da 4ª edição do Novembro Negro da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), com palestra de Marco Antonio Cardoso, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com organização central da Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (Propaae), as atividades prosseguem até o dia 29 de novembro.