Logística capixaba desperta gestores

Vista da portaria de entrada no Porto de Salvador (BA). O local é acesso para carga e descarga de containers. Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE Data: 20/07/2018 *** Local Caption *** - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

A concorrência pela logística do transporte de cargas coloca o Espírito Santo como mais novo e perigoso rival da Bahia, por terem antecipado os capixabas uma proposta de investimentos para a Ferrovia Centro Atlântica.

São dois planos: o primeiro, um ramal de 360 quilômetros, contorna a Serra do Tigre, enquanto o plano B, de 100 quilômetros, liga os ramais ferroviários aos portos capixabas no rumo do Norte e Nordeste, tornando-se ameaça real à logística baiana de grãos e algodão do Oeste.

Ainda dependente de caminhões, o escoamento das riquezas produzidas e extraídas nos territórios baianos será tema de um projeto ou plano ferroviário em tempo futuro ainda indefinido.

O governo, as entidades empresariais, as associações de classe e toda a sociedade baiana, por meio dos seus representantes na Assembleia Legislativa, Câmara Federal e no Senado têm agora a oportunidade de tomarem posição em defesa do desenvolvimento e contra o isolamento logístico.

O alerta partiu de consultores de logística e gestores públicos, tidos como “ativistas logísticos”, tal a dedicação com a qual tentam ampliar a sensibilidade de autoridades e cidadãos gestores do setor.

A proposta do Espírito Santo, caso aceita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sinaliza, por contraste, a capacidade da Bahia, pois trata-se do maior litoral do Brasil preparado em 11 portos para acolher os ramais ferroviários, reduzindo o custo e aumentando a velocidade das entregas.

Um seminário organizado pelo Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia (Crea) foi uma tentativa de aquecer o debate e mobilizar os recursos visando a criação de um plano de logística da Bahia.

Filosofia na Ufba

Um dos mais longevos e bem conceituados fóruns da Universidade Federal da Bahia chega à edição número 19, no campus de São Lázaro da Universidade Federal da Bahia: o Seminário de Graduação em Filosofia. Termina nesta quarta-feira, dia 6, o prazo de inscrição de comunicações em formato híbrido – virtual ou presencial –, ao gosto da candidata ou candidato em busca do “aceite” no XIX Seminário de Graduação, organizado por estudantes de filosofia da Ufba. O seminário está previsto para os dias 9 a 13 de dezembro; antes deste prazo, deve o estudante definir seu modo de apresentação, se virtual ou de verdade.

POUCAS & BOAS

Em Ibotirama começa amanhã a 10ª Mostra de Teatro Velho Chico que reunirá artistas de diferentes cidades das regiões oeste e sudoeste em torno de 20 espetáculos, oficinas e palestras. Com o tema ‘Pelos caminhos da resistência e identidade ribeirinha’ o projeto tem apoio financeiro do Fundo de Cultura, por meio do edital de Eventos Calendarizados. A programação prossegue até o dia 24 de novembro.

‘Performances, tessituras e memórias amadianas’ é a temática do evento virtual que começa amanhã às 10h, com coordenação de Aline Nery, da Uneb/Ufba e como parte do 4º Webinário Estudos Amadianos. Às 16h tem ‘Representações, retóricas, histórias e traduções’, coordenado por Igor Rossoni (UFBA). Toda programação, que prossegue até quarta-feira, pode ser acompanhada pelo canal Universidade da Gente, no YouTube. Quem desejar receber certificado de participação como ouvinte deverá fazer a inscrição no link https://bit.ly/3C9lWEJ. A carga horária será proporcional à participação.

Começa amanhã em Vitória da Conquista o curso ‘História e Imagens: a documentação iconográfica dos sindicatos de Vitória da Conquista e região’. Com início às 14h, a programação acontece no Foyer do Laboratório de História Social do Trabalho (Lhist), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ministrado por Kamilla Dantas, o evento vai compartilhar a experiência do Lhist na identificação, digitalização, catalogação e análise de parte da documentação iconográfica produzida pelo movimento sindical regional.