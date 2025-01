Marcel Arriaga instrui uso do ReceitaSaúde

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A vigência do “ReceitaSaúde”, o “aplicativo” para emissão e recepção de recibos por parte dos profissionais de saúde, pede maior cuidado dos usuários nestes primeiros dias de utilização.

O alerta é do presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado da Bahia (Croba), o professor doutor de cariologia (estudo da cárie) da Ufba, Marcel Ariaga.

O catedrático sugere a leitura atenta do manual do ReceitaSaúde, disponível pela internet.

Marcel Arriaga ensina a necessidade de cadastramento dos novos “dentistas” no conselho, bem como a atualização dos dados dos já cadastrados, a fim de evitar possíveis mensagens de “dados inconsistentes” ou rejeição de acesso no “ReceitaSaúde”.

– São muitas as vantagens do sistema eletrônico, como as de anular riscos de improcedência, nas declarações por parte dos pacientes, em situações de lacuna dos dentistas, ou vice-e-versa, quando o profissional declara e o paciente, não, ambas gerando o risco de malha fina – exemplificou o presidente do Croba e professor de nomeada.

Para Marcel Arriaga, o fato de agora o recibo ser emitido obrigatoriamente apenas em ambiente digital amplia o controle da arrecadação por parte da Receita, embora nada altere em relação aos deveres dos cidadãos e ao percentual de recolhimento.

Segundo o presidente do Croba, a adesão às novas tecnologias poderia vir acompanhada de uma melhoria na educação fiscal, com o maior monitoramento da aplicação de verbas públicas em produtos, serviços e obras.

Além dos odontólogos, também os médicos, psicólogos, fisioterapeutas, entre outras profissionais de saúde, somente conseguem emitir nota fiscal agora a partir do acesso via “ReceitaSaúde”.

Independência em Itaparica

Carlinhos Brown, Cauanzinho e Henry Freitas são as atrações de hoje na festa de Itaparica, abrindo as comemorações pelos 202 anos da independência da Bahia.

A programação teve início dia 7 de janeiro, com a tradicional Puxada do Caboclo, principal atração dos festejos na cidade.

Com manifestações culturais, apresentações artísticas e celebrações religiosas que valorizam a luta pela liberdade e a diversidade cultural, as celebrações acontecerão até julho em diferentes municípios do Recôncavo, cuja população participou da luta pela independência há mais de dois séculos.

Histórias para inspirar

A revista Let’s Go Bahia preparou edição especial para encerrar 2024 e abrir o novo ano que se inicia. A edição de número 67, com circulação programada para janeiro e fevereiro, reúne reflexões em torno do tema Propósito – a força que guia nossas ações, conecta nossos valores e transforma nossos caminhos em tempos de rápidas mudanças e desafios globais. A capa da edição traz a empresária Isabela Suarez, que comanda a Fundação Baía Viva e é vice-presidente de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia (ACB).

– Buscamos sempre capas especiais para fechar o ano que termina e abrir o que começa, e 2024 foi o ano de Isabela, sendo portanto o nome mais adequado para protagonizar nossa capa – afirmou Verônica Villas Bôas, Publisher da Let’s Go Bahia.