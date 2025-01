Marcel Arriaga quer teste para dentistas

- Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

A necessidade de um exame de proficiência, aptidão e conhecimento para o novo odontólogo (“dentista”) poder exercer a atividade, depois de colar grau, nos mesmos moldes do realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é a proposta apoiada pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Croba), seguindo diretrizes definidas nacionalmente pelo Conselho Federal.

O método de proteção da qualidade do serviço oferecido pelos profissionais tem como base a expansão desenfreada dos cursos de ensino a distância, um disparate, não apenas na área de saúde, mas para toda e qualquer graduação, dada a importância do ensino-aprendizagem presencial, se levados a sério os princípios básicos da pedagogia.

Quem lidera a luta pela boa prática da odontologia na Bahia, levando em alta conta a formação do dentista, é o presidente do Croba, professor doutor Marcel Arriaga, catedrático de cariologia (estudo da cárie) da Faculdade de “Odonto” da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Para Marcel Arriaga, o Ministério da Educação vem sendo “emparedado” pelo lobby da educação privada, relacionada a uma mecânica de mercado desprovida de preocupações com valores morais ou práticas virtuosas, devido à fixação no acúmulo de lucros, tendo alcançado a Bahia, hoje, o número tido como exorbitante de 42 cursos de odontologia.

- A voracidade chega a tal ponto de os investidores cercarem-se de estratégias como a da criação de entidades, como associações de estudantes de ensino a distancia, como forma de ampliar a pressão sobre o governo federal”, denuncia o presidente do Conselho na Bahia, Marcel Arriaga.

Criação de gado sustentável

A criação sustentável de bovinos está entre as principais pautas da agropecuária baiana para o próximo ano, em razão do alto potencial poluente por gás metano emitido nas pastagens. Um manual de orientação foi editado com vistas a orientação dos criadores conscientes de reduzirem os efeitos do metano, pois incide sobre a camada protetiva de ozônio, acrescentado danos geradores de desequilíbrios climáticos.

“O guia fornece um passo a passo para facilitar a compreensão pelos produtores, servindo como referencial”, afirma Natália Grossi, analista de cadeias agropecuárias da associação Amigos da Terra.