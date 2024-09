Maviael Melo leva Uauá para Bienal

Poeta e escritor Maviael Melo Maviael Melo - Foto: Rosilda Cruz / Divulgação

Uauá, a 427 quilômetros de Salvador, está muito bem representada na Bienal Internacional do Livro, pelo cordelista, escritor, cantor e compositor Maviael Melo, organizador da festa literária do município.

Após deixar planejada a atualização do potencial uauaense com a festa programada para 14 a 16 de novembro, Maviael levou para São Paulo três publicações, aproveitando para cativar novos leitores até o dia 15, último dia do evento.

Para disputar espaço com os formatos digitais, conquistando um número crescente de crianças, Maviael Melo lançou “O Espírito das Cores”, a história de uma menina habituada a colecionar “cores e coisas”, com o cuidado adicional de catalogar todos os dados numa caixa de memórias, no entanto, ao capturar uma borboleta, as cores se revoltam e o enredo conflituoso toma conta da imaginação.

Já o livro “Como quem muda de cor”, lançado no Espaço Cordel e Repente da editoria Imeph, tenta conquistar a atenção do público, além da escrita criativa, com o acréscimo de uma caixa onde se encontra um “cubo mágico”, gerando a maior resenha sobre a figura geométrica.

A terceira contribuição de Maviael Melo, Caminhos da Liberdade, propõe o cuidado de se proteger das narrativas oficiais e sudestinas sobre a Independência do Brasil, atribuída a D. Pedro e seu grito no Riacho Ipiranga: em formato cordel, o autor narra a participação historicamente comprovada das mulheres, dos caboclos nativos, dos escravizados e dos vaqueiros.

- Também estamos realizando o Projeto Edu Cordel em Uauá, Macururé, Remanso e Juazeiro, o projeto Conversaria na Escola, em Rodelas, nos meses de outubro a dezembro e Feira de Música e Letra em Campo Alegre de Lourdes”, afirma Maviael Melo.

Anestesiologia em debate

O aprimoramento contínuo da anestesiologia é o objetivo principal da 35ª. Jornada Baiana, a JORBA35, programada para acontecer de hoje a domingo, no Centro de Convenções da Praia do Forte, em Mata de São João. O convite para participar do encontro alcança desde estudantes calouros a médicos veteranos, além dos “residentes” em anestesiologia. O impacto das tecnologias e a necessidade de constante atualização estão contempladas na organização de uma praça na qual os representantes de empresas fornecedoras poderão apresentar equipamentos de última geração e acessórios relevantes para o exercício da anestesia contemporânea.