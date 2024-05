Mel da Bahia vai disputar "Série A" | A TARDE

O recorde de cinco mil toneladas obtido em 2023 impulsiona os produtores de mel da Bahia a avaliarem com carinho a oportunidade de disputar o Prêmio Confederação Nacional das Indústrias 2024.

O certame equivale a um campeonato brasileiro da série A do mel, produto final de 20 mil empreendedores bem organizados em cooperativas de agricultura familiar na Terra da Liberdade.

Não é apenas o fato de o desempenho melífero baiano posicionar o Estado no podium nacional, beirando aos 65 milhões de reais de movimentação.

Há também a consciência de produtores como “Zé Carlos da Colmeia”, habituado ao usufruto simultâneo das favas, em processo pioneiro na Chapada Diamantina.

- As abelhas polinizam o solo, deixando cair sementes, pequenos grãos, como um “bombardeio de vida”, então a nossa produção contribui, não só oferecendo o bom paladar e as propriedades medicinais do mel, mas ajuda a toda a vegetação e consequentemente a fauna em geral”, leciona o apicultor.

Para reduzir riscos de repetir combinação de resultados, o concurso terá três etapas, a primeira das quais será a análise por um júri com objetivo de selecionar dez produtos, de acordo com os aspectos visual, aroma e sabor.

Na segunda fase, as pessoas mesmas, sem tanto conhecimento técnico, vão julgar na condição de degustadores; na etapa decisiva, ocorrerá a avaliação das histórias narradas pelos produtores rurais.

O mel baiano tem suas qualidades muito próprias: no bioma Caatinga, por exemplo, dá no juazeiro, angico de bezerro, unha de gato, marmeleiro e aroeira, e ainda pode ocorrer, dentro de uma mesma colmeia, dois ou três tipos de mel.

Saboaria artesanal

NO Coletivo Mulheres de Fibra Calabar capacitou 35 trabalhadoras a produzir sabão e sabonete artesanal, com aromas diversos como patchuli, talco, lavanda, eucalipto, aroeira, entre outros originários de misturas de ervas e flores. Sediado no bairro de onde tomou emprestado o nome, o coletivo enfrenta as dificuldades de inclusão social, devido às barreiras de acesso à educação e ao mercado de trabalho. O projeto resulta de uma oficina de sabão, coordenada por projeto multidisciplinar da Universidade Federal da Bahia (Ufba), presente no Calabar e outros bairros economicamente periféricos.

POUCAS & BOAS

NOTAS 08 05 24‘Tardezinha Delas - Mães que Empreendem’ é o tema do evento que reúne hoje mulheres empreendedoras a partir das 17h, na Sala do Empreendedor localizada na Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (Adeap) de Juazeiro. O bate-papo terá foco em finanças e vendas com a proposta de impulsionar os negócios liderados por mães empreendedoras. A realização é uma parceria da Agência de Desenvolvimento Econômico do Sertão do São Francisco - BA (AgeLider), do Sebrae-BA, Sala do Empreendedor/Adeap e Banco do Nordeste.

Uma viagem com diferentes experiências reuniu 21 empresárias, associadas do Club W2W de Salvador, em um mergulho nas belezas naturais de Baixio, município de Esplanada, no Litoral Norte. O grupo foi recebido pelas equipes do Instituto Voar, da Baixio Turismo e da Prima Empreendimentos, as duas últimas apoiadoras do instituto, criado para fomentar o desenvolvimento socioeconômico da comunidade local. Na oportunidade, além dos principais atrativos, elas conheceram a estrutura já existente e os projetos para transformar Baixio em um dos destinos de luxo da costa baiana.

Comemorados neste dia 09 de maio, os 39 anos de emancipação política de Buritirama, no extremo Oeste da Bahia, movimenta a cidade desde terça-feira quando foi aberta a programação festiva com uma missa na igreja do padroeiro local, São Geraldo. Até o próximo domingo (12) a edição 2024 da Micarama atrai a população buritiramense e de cidades vizinhas com uma variada grade de atrações musicais.

