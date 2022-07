Meninas aprendem a combater o racismo

Avançar no trabalho de despertar a consciência de estudantes afro-baianas para a importância de combater, sem trégua, o racismo e o sexismo, é o objetivo da 7ª. edição do Projeto Fala Menina, programado para sexta 29.

A escritora e vice-diretora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, Bárbara Carine, vai falar sobre o tema “Sim à diversidade e não às desigualdades! Por uma educação não-sexista e antirracista”.

O encontro foi programado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA) para o Colégio Estadual Vila Canária, no bairro do Pau da Lima, às 14h30.

Cofundadora da Escola Afro-Brasileira Maria Felipa, Bárbara Carine é autora de nove livros, entre os quais “Descolonizando saberes: mulheres negras na ciência”, finalista do Prêmio Jabuti 2021, na categoria Ciências.

O tema escolhido para o Projeto Fala Menina visa criar condições para construção de um humanismo capaz de superar o ódio étnico tendo como horizonte cessar o racismo de classe, inimigo comum à classe trabalhadora de todas as etnias e tons de epiderme.

Histórico do projeto – Lançado em 2016, o Fala Menina integra as comemorações do Julho das Mulheres Negras, e só deixou de ser realizado em 2020, em razão do risco de contágio devido à expansão da pandemia devido à falta de imunizantes.

Ano passado, ainda por causa do risco de infecção, a edição foi virtual, com o tema “As mina nas redes”, com a participação da jornalista baiana Ashley Malia, criadora do perfil Papo Afro, e da estudante Fatou N’diaye.

Bom exemplo em Lençóis

O trabalho de atendimento aos agricultores em Lençóis vem servindo de modelo para outras regiões do estado. O secretário de Agricultura, Maurício Lima, aprovou junto à prefeita Vanessa Senna, com inédita antecedência, um calendário para realização de cadastros de beneficiários do Programa Garantia Safra 2022/2023.

Também serão orientados os lavradores sobre a emissão de documentos e recolhimento de taxas, quando forem necessárias, dentro dos prazos estabelecidos pelo governo do estado.

No dia 12, os prepostos liderados pelo próprio secretário Maurício Lima estarão em Otaviano Alves, mais conhecido por Tanquinho, atendendo às comunidades de Morro Redondo, Seguro, Olaria e Iuna.

POUCAS & BOAS

- O ‘Ocupa Ação Criativa’ começa hoje em Santo Amaro com uma intervenção artística de instalação do Códice Brasil-África, com a coordenação do artista visual J. Cunha. Amanhã as ações serão nas ruas da cidade com ocupação criativa. O evento termina na quinta-feira (28) e faz parte do ‘Paisagem Sonora: Programa de Promoção da Música do Recôncavo da Bahia’, uma realização Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Funarte, com apoio da Proext.

- Em Feira de Santana a comunidade católica comemora hoje a padroeira Nossa Senhora Sant’Ana com alvorada festiva a partir das 5h, seguida de missa às 7h e solene concelebração Eucarística às 10h, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. Às 16 horas tem procissão pelas ruas da cidade e encerramento da programação às 18h, com o Arcebispo local, Dom Zanoni Demettino Castro.

- ‘A justiça é uma mulher negra’ é o título do livro que será lançado hoje (26) na livraria Leitura do Salvador Shopping, pela promotora de Justiça Livia Sant’Anna Vaz e a procuradora federal, professora de Direito e escritora Chiara Ramos. Com roda de conversa e sessão de autógrafos, o evento faz alusão ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado ontem. Realizada pelo Selo Juristas Negras, a programação prossegue até o dia 29, quando acontece o Festival Wakanda das Pretas, com show musical e feira de afroempreendedorismo.