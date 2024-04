Mestre Calá recebe a “Medalha cultural” | A TARDE

Uma das mais doces figuras representativas da última baianidade ora em acelerada metamorfose para um novo paradigma a ser investigado, Clarindo Silva vai receber dia 16 a Medalha do Mérito Cultural.

A honraria será concedida pela Câmara dos Vereadores, às 19 horas, por constituir-se o jornalista, escritor, poeta, compositor, um dos principais promotores culturais e defensores do Centro Histórico.

O proponente da homenagem não poderia ser outro senão o vereador Edvaldo Brito, ombreando-se a Clarindo Silva, dada a equiparação dos repositórios culturais de um e de outro.

- A Câmara de Vereadores se sente honrada em fazer parte dessa celebração e ratificar o reconhecimento popular a esse grande nome da cultura baiana”, declarou o professor e ex-prefeito Edvaldo Brito.

Tendo enfrentado recentemente a aspereza da rotina hospitalar, mas recuperado plenamente, pelas forças sagradas de Obaluaê e Ossaim, o homenageado não desdenhou da convocação, mas também não “mascarou”, como ainda se diz nos babas entre os veteranos em Salvador.

- Modéstia à parte, acho que é um estimulo. Cada vez que eu recebo uma homenagem eu me sinto fortalecido para continuar essa luta de mais de 50 anos”, afirmou Mestre Calá, como também é conhecido.

Mestre Calá destacou o fato de “segurar diariamente a bandeira de um lugar como o Pelourinho, que é altamente sazonal, aonde você vê mil e tantos prédios arruinados, e não arredar o pé”.

A coleção de medalhas de Clarindo Silva inclui a de Doutor Honoris Causa pela Universidade Livre de Ciências Humanas de Paris, a das Artes pela Universidade das Américas e as “Tomé de Souza”, “Maria Quitéria” e “Zumbi dos Palmares”.

Simpósio debate gordura

O acúmulo adicional de gordura em áreas do corpo, como quadris, coxas e pernas, é tema do simpósio anunciado ontem para o dia 3 de maio em Salvador.

A condição médica crônica, chamada no jargão dos médicos de “lipedema” tem suas próprias características, distintas da “linfedema”, insuficiência venosa crônica, obesidade ou outros distúrbios de gordura.

A programação completa do simpósio já está disponível no endereço eletrônico www.abmeducacaopermanente.org.br, onde os interessados podem efetivar sua inscrição, mas não é bom demorar porque as vagas são limitadas.