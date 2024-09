Mil vivos correm no Dia dos Mortos

Blue Run Salvador - Foto: Valter Andrade

Estão abertas as inscrições para a "Blue Run Salvador", uma corrida de rua e caminhada com a proposta de alertar para a importância dos cuidados com a saúde dos homens, em especial aqueles mais dispostos a aguentar viver mais dias com menos sofrimento relacionado a doenças.

O Grupo A TARDE está entre os relacionados para apoiar a prova, com inscrições e mais informações pelo endereço www.ticketsports.com.br.

Grupo DNA Laboratórios, Rede Mater Dei de Saúde, Lexus, Magispharma, Endomed e Grupo Oncoclínicas estão entre outras instituições associadas visando o sucesso da corrida programada para 2 de novembro, quando se celebra o Dia dos Mortos.

A inusitada corrida está definida para as 6 da manhã, com saída do Jardim de Alah, aproveitando-se a campanha do "Novembro Azul", em 10 mil metros de corrida pela vida, alertando para os riscos do câncer de próstata e outras enfermidades malignas e letais.

Anteriormente denominada Corrida pela Saúde do Homem, a prova é oficial, com três horas de duração, obedecendo as normas gerais de corridas de rua da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

- A ideia de incentivo ao autocuidado por meio da organização de uma grande corrida nasceu de sócios da Uroclínica da Bahia, Leonardo Calazans e Felipe Pinho, há dois anos”, afirma um dos principais entusiastas da corrida e caminhada, o coordenador do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, Nilo Jorge Leão.

Este ano, acrescentou Leão, já denominada, em inglês, como “Blue Run”, a competição ganhou força com a participação direta do IBCR, da Kiolo Photo e da RG+, empresas do segmento esportivo do Nordeste.

Auditores fiscais em festa

Embora não se possa classificar entre os profissionais mais populares e queridos, devido à natureza da função relacionada à coleta de impostos, o auditor fiscal terá seu dia celebrado pela primeira vez neste sábado, 21, bem na véspera do início da Primavera. O Instituto dos Auditores Fiscais (IAF) assume hoje a missão de construir uma imagem positiva da profissão. Criado em 8 de junho de 2006, o instituto autoproclama o trabalho de seus filiados como “essenciais ao funcionamento do Estado”, buscando a contínua melhoria do relacionamento do chamado “contribuinte” com o Fisco estadual.