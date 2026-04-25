Milho da Bahia tem recorde a comemora

- Foto: Divulgação Seagri/Ba

O milho é um dos grãos mais antigos cultivados pela humanidade e, no Brasil, ocupa um lugar singular: presente nas grandes lavouras mecanizadas e nos quintais da agricultura familiar. É alimento, é cultura, é economia. No Dia Internacional do Milho, celebrado ontem, a Bahia tem boas razões para comemorar.

Os números impressionam. A produção total deve alcançar 2,74 milhões de toneladas em 2026, crescimento de 18,2% em relação ao ano anterior. A área plantada avançou 5%, chegando a 630 mil hectares, com produtividade estimada em 4 mil quilos por hectare.

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Esse desempenho é construído por muitas mãos. Nas regiões Oeste e Nordeste, municípios como Correntina, São Desidério e Jeremoabo lideram a produção — territórios onde convivem a agricultura empresarial e os pequenos agricultores que cultivam o milho há gerações.

São esses agricultores familiares que garantem o grão nas feiras livres, na avicultura de fundo de quintal, nos pratos que chegam à mesa como cuscuz, pamonha, mungunzá. Enquanto o agronegócio abastece mercados internacionais, a agricultura familiar cuida da segurança alimentar cotidiana.

Não há contradição entre esses dois mundos: há complementaridade. O crescimento do setor se sustenta quando alcança todos os elos da cadeia — do grande produtor ao pequeno agricultor que depende de assistência técnica e políticas públicas que cheguem até o roçado.

- O milho tem papel fundamental no desempenho recorde da Bahia, fortalecendo a economia do campo e diversas cadeias produtivas", afirma o secretário Vivaldo Gois. Para ele, o resultado reflete tanto o esforço dos produtores quanto o compromisso do poder público. Uma conquista coletiva.

ABRE ASPAS

“As mulheres brasileiras, com muita força e coragem, rompem, diariamente, ciclos de violência e de silenciamento. (...) Sabemos muito bem quem somos e temos muito orgulho”

Janja, primeira-dama, em reação a ataque do assessor especial de Trump, Paolo Zampolli, a mulheres do Brasil.

Expo fotográfica na Preguiça

Em tempos de aceleração e consumo rápido de imagens, iniciativas como a exposição ExporPreguiça tensionam o olhar e convidam à pausa. O italiano Antonello Veneri, com passagens por veículos como National Geographic e The Guardian, volta-se ao cotidiano da Ladeira da Preguiça. Mais que registro, oferece uma escuta visual das camadas sociais do Centro Antigo de Salvador. A mostra e o livro *Extremos Cotidianos* reafirmam a potência do território como narrativa viva. Ao apostar na gratuidade, o Centro Cultural Que Ladeira é Essa? devolve à cidade a chance de se reconhecer em suas próprias imagens.

Salão Imobiliário terá serviço para financiar

O mês de maio vai entrar na intenção do 17º Salão Imobiliário da Bahia, programado para o período entre os dias 6 a 21, na praça central do Salvador Shopping.

Uma central de financiamentos vai viabilizar a simulação e do crédito imobiliário como forma de simplificar a percepção de possibilidades de negócio por parte do cliente.

O público terá acesso a um atendimento integrado, com assessoria especializada para a tomada de decisão, transparência nas condições e agilidade em cada etapa.

O serviço é 100% gratuito, desde a análise de perfil, simulações e comparação entre bancos até o suporte na aprovação, garantindo acesso às melhores condições do mercado com segurança e sem qualquer custo adicional.

- Essa é uma iniciativa inédita no Brasil. Na prática, a central de financiamentos proporciona atendimento único e centralizado, comparação real entre diversas instituições financeiras, mais chances de aprovação de crédito e redução de tempo e burocracia”, explica Antônio Carlos Oliveira, sócio-diretor da ACT, assessoria responsável pelo trabalho.

Conectado à demanda Para Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA, a novidade reforça o papel do Salão como um ambiente cada vez mais conectado às necessidades do consumidor.

- O Salão Imobiliário da Bahia evolui a cada edição para acompanhar o comportamento do mercado e do público. A Central de Financiamentos é um passo importante nessa direção, porque simplifica a jornada de compra, amplia o acesso ao crédito e contribui para tornar o processo mais ágil, transparente e eficiente”, destaca Cláudio Cunha.