Mineração faz debate contra o desperdício

Evitar as taxas de desperdício, aproveitando ao máximo toda riqueza produzida, incluindo os resíduos da mineração na agricultura, na construção civil e na indústria química.

Esta é a nova frente de batalha aberta pelas equipes de trabalho da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), ao promover, como passo inicial, um debate entre pesquisadores e representantes de setores públicos e privados.

O potencial do reaproveitamento de rejeitos e como transformar os conhecimentos técnicos em oportunidades de negócios, foram alguns dos temas mais relevantes debatidos.

-Nós acreditamos na viabilidade da criação de uma nova cadeia produtiva para a mineração, como forma de evitar implicações socioambientais e que, ao mesmo tempo, gere benefícios para as pessoas, com a criação de novas empresas, postos de trabalho e mais desenvolvimento”, disse Antonio Carlos Marcial Tramm, presidente da CBPM.

Durante o encontro, a geóloga Alessandra Blaskowski, pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, ressaltou para o “uso de resíduos de mineração para projetos agrominerais”.

Para Alessandra Blaskowski, os remineralizadores de solos e agrominerais chamados "silicáticos", no jargão da pesquisa mineral, apresentam benefícios, destacando ainda a geóloga o projeto piloto de agrominerais desenvolvido em Irecê e Jaguarari, na região central da Bahia.

Contando com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), o encontro teve a presença do vice-presidente da instituição, Guilherme de Castro Moura, ao salientar a importância dos fertilizantes para o setor agrícola.

Argentinos na Super Bahia

Uma comitiva de representantes de 13 empresas produtoras de vinho da Argentina confirmou presença em Salvador a fim de participar hoje da abertura da 11ª. edição da Super Bahia. Trata-se do maior encontro de varejo de alimentos e bebidas das regiões Norte e Nordeste, programada para os próximos três dias, no Centro de Convenções do bairro da Boca do Rio. Pela primeira vez, a Super Bahia participa do calendário oficial de feiras visitadas pela Agência Argentina de Investimentos e Promoção de Comércio Internacional.

- A Bahia é um estado muito importante para o relacionamento da Argentina e Brasil e a SuperBahia, um evento cada vez mais relevante pelo número de empresas que atrai do nosso país”, afirma o cônsul adjunto da Argentina em Salvador, Santiago Trasmonte.

POUCAS & BOAS

- O projeto de Concessão do Serviço de Transporte Público de Itabuna será debatido hoje (12) no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, a partir das 15h. Na audiência pública promovida pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settran), será apresentado o projeto com espaço para a sociedade civil propor mudanças e adequações, visando melhorar o serviço de transporte coletivo.

- ‘Aqueça uma Vida’ é o tema da campanha lançada em Luís Eduardo Magalhães para arrecadar agasalhos como cobertores e roupas de frio para distribuição entre pessoas em situação de vulnerabilidade social. No município, situado no planalto do Cerrado, a temperatura chega nesse período do ano à 13º, com sensação térmica bem mais baixa por causa do vento frio durante as madrugadas. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cidadania em parceria com a 85ª Companhia Independente da Polícia Militar. Além destes locais, as doações podem ser entregues também na Acelem e Anfis Seguros.

- Em Feira de Santana o Museu Antares de Ciência e Tecnologia (MACT) reabriu as portas ontem (11) com acesso gratuito. No local o público poderá visitar a exposição ‘Planeta Terra: Eras e Épocas’ com temas como o Big Bang, Origens e evoluções dos seres vivos, A conquista espacial e Os biomas e diversidade de seres vivos encontrados nos dias atuais. O local funciona de segunda a sexta-feira no Observatório Astronômico Antares, no bairro Jardim Cruzeiro. Visitas em grupo devem ser agendadas.