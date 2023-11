Mobilização digital melhora internet | A TARDE

A cada dia, com o aumento da inclusão de habituais usuários de internet, cresce proporcionalmente a importância de saber mexer nas geringonças virtuais em escalada logarítmica.

Tomando esta premissa como válida, estão abertas as inscrições para o curso de comunicação e mobilização digital para causas e organizações do terceiro setor, visando preparar internautas com o objetivo de distribuir conteúdos verdadeiros.

A ideia é preparar melhor as pessoas interessadas em mobilizar recursos e organizar a cidadania a fim de produzir meios de defender os direitos de comunidades pretas, indígenas, trans e outros segmentos sociais antes tidos como inferiores e subalternos por natureza.

Amar e mudar as coisas interessam mais a esta iniciativa da agência de comunicação política Baselab, agência de comunicação responsável pelo projeto, em parceria com a Ink Inspira, consultoria de projetos sociais.

Além de oferecer o curso, a capacitação quer socorrer profissionais, experientes ou não, todos sob impacto da necessidade de aprender a mexer com os programas de computador, a fim de conquistar ou reconquistar uma vaga no mercado de trabalho.

As inscrições estão abertas até dia 17, sexta-feira, mediante preenchimento de dados no formulário online, com descontos variando de 50% a 90%, tomando a forma de “pechincha” quando se compara com os preços cobrados em cursos convencionais.

– Se não me falha a memória, nunca houve bolsa para pessoas desempregadas e pessoas trans em um curso de comunicação e mobilização para o terceiro setor – afirma um dos organizadores da promoção, Pedro Matosinhos.

Sindicatos pró-migrantes

A união de 150 sindicatos, formalizada em recente encontro com migrantes, pretende ajudar no atendimento a demandas trabalhistas da população de estrangeiros, com o objetivo de apoiar o acolhimento a quem procura estabelecer-se na Bahia. Entre as principais dificuldades já identificadas, estão os entraves burocráticos para o acesso a direitos reconhecidos no Brasil.

– Vamos ajudar a reduzir o impacto de todas estas adversidades, pois muitas vezes o migrante tem capacitação – afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia (Sintepav), Emerson Gomes.



POUCAS & BOAS

- Com oito alunos classificados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em Juazeiro 228 internos do Conjunto Penal estão participando de um projeto pedagógico através de parceria entre a Secretaria municipal de Educação e Juventude (Seduc) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap/Bahia). Eles estudam com professores da Escola Municipal Professora Maria Franca Pires e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

- O Festival da Cerâmica de Maragogipinho começa amanhã no distrito de Aratuípe, com vasta programação artística e cultural, a exemplo de shows com Leline, Jaú, Roberto Mendes e Sued Nunes. Também o Cortejo Afro, oficinas e Feira Gastronômica fazem parte das atrações do tradicional evento. Até o próximo domingo os visitantes podem admirar e comprar as peças decorativas e utilitárias dos 40 expositores e lojas, além de participar de visitas guiadas à olarias. Vale destacar a influência indígena nas peças com desenhos em tons vermelho do Tauá e o branco da Tabatinga, pigmentos naturais da argila.

- A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) esteve representada em desfile da 56ª São Paulo Fashion Week (SPFW) durante a semana passada. O evento comemorou o 7º ano da campanha Sou de Algodão, capitaneada pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e o Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), visando promover a roupa produzida com a fibra brasileira. Participaram da programação o presidente e a vice da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi e Alessandra Zanotto.