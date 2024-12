Modal ferroviário reduz efeito estufa

- Foto: Ulisses Dumas / Imagens

A construção de um futuro plano baiano de logística, integrando modal ferroviário e portos ao longo da maior costa estadual do Brasil, vai reduzir ou evitar integralmente a emissão de gás carbônico na atmosfera por parte de 161 mil caminhões em trânsito.

Este é o quantitativo necessário somente para o transporte de cargas da produção da região oeste, uma das maiores produtoras de grãos do país, tendo alcançado uma marca próxima dos 10 milhões de toneladas na safra mais recente, segundo dados da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

Para os consultores de logística e gestores públicos, o custo da logística é fator prejudicial à competitividade do produto baiano no mercado internacional, por causa do transporte rodoviário, comparando-se com a ferrovia, muito mais em conta.

– O oeste está a 654 quilômetros da Baía de Todos-os-Santos e, consequentemente do complexo portuário, daí a importância do investimento em intermodalidade destacando-se o trem – afirma o gestor público Antônio Carlos Marcial Tramm, um dos incentivadores dos grupos de conversação, visando municiar o debate sobre o assunto, tido como prioridade para a economia baiana.

O receio maior é o de “isolamento logístico”, pois já estão em andamento projetos de integração propostos por estados vizinhos, como o Espírito Santo, ameaçando oferecer melhores opções de escoamento das riquezas.

O cenário atual é caracterizado por devolução de trechos ferroviários, sem respaldo de estudos qualificados e por contratos de concessão resultantes em abandono de ativos e sucateamento da malha ferroviária.

