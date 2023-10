Mostra de teatro revela 11 espetáculos | A TARDE

O teatro da Bahia começa mais uma temporada de revelação de talentos com a 8ª Mostra Braskem, com a programação de 11 espetáculos concorrendo ao título mais importante das artes cênicas do estado.

Não há favoritismo, mas cabe citar na disputa as peças O Rabo e a Porca; Saudades, João; Flor de Julho; [sem] Drama; Dandara na Terra dos Palmares; A Saga de João Caixote; Adelino; Monólogo das Sombras e Maldita Seja.



Também está prevista a apresentação das performances Eu Estou Aqui e Peito Aberto, seguindo a série até dia 19 de novembro, em diversos espaços culturais de Salvador.



Promovido pela Caderno 2 Produções, com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio dos incentivos fiscais do programa FazCultura, a mostra consolidou-se como uma das mais importantes realizadas no país.



- Chegamos ao momento mais importante para os artistas envolvidos nas produções, mostrar os trabalhos desenvolvidos com profissionalismo”, destaca Fernando Marinho, coordenador da comissão julgadora.



Este ano, o comitê central é formada por atores, jornalistas, artistas, pesquisadores, produtores, gestores culturais, com a presença ilustre de uma doutora em Artes Cênicas



Estão confirmados os nomes de Arlon Souza; Chicco Assis; Gabriela Sanddyego; Mônica Santana e João Guisande, todas e todos reconhecidas como amplas conhecedoras de teatro.



São nove categorias da premiação em disputa: Ator, Atriz, Texto, Revelação, Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Performance e Categoria Especial.

Chocolate baiano no Chile

A aquisição do chocolate de excelência produzidos no sul da Bahia, ficou bem encaminhada pelos supermercados e lojas especializadas do Chile, após rodada de negócios entre comerciantes. O encontro foi uma iniciativa do Centro Público de Economia Solidária do Sul da Bahia (Cesol) tendo a aprovação de representantes da Agência de Internacionalização e Exportação da universidade Unifacs. A Missão Bahia-Mercosul ocupou espaço na segunda maior feira de alimentos da América Latina, denominada Espacio Food Service, com objetivo de mobilizar recursos a fim de aumentar o volume de exportação do choco baiano.

POUCAS & BOAS



O Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas (Renagro), começou a ser obrigatório dia 1º de outubro para locomoção em vias públicas, valendo para maquinário fabricado a partir de 2016. A medida é importante, segundo a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, dentre outros aspectos para inibir o roubo e furto dos maquinários agrícolas. Para fazer o cadastro sem custo, o agricultor solicita a análise documental e faz o Renagro por via remota pelo aplicativo Id agro, plataforma nacional que congrega fabricantes e revendedores.

Os 458 anos de fundação da Vila Nossa Senhora do Rosário do Cairu serão comemorados hoje com uma solenidade na Câmara de Vereadores a partir das 8h30. Na oportunidade acontece a entrega da comenda Luca Giraldi, segundo donatário da capitania hereditária de Ilhéus e fundador da Vila de Cairu. A honraria será concedida para diversas personalidades locais, depois da apresentação dos fatos históricos que culminaram com a criação do lugar.

O Festival Rozê de São Joaquim na Casa Pia começa hoje às 13h30 com o Espetáculo da Trupe Raiz do Circo. Até amanhã no final da tarde o evento congrega também shows musicais, recreação infantil, oficinas e a feira de empreendedorismo criativo e feminista, BaZá RoZê. Idealizado pela jornalista Brenda Medeiros, o festival conta com gastronomia, moda, artesanato, decoração, cosméticos dentre outros segmentos. A renda do ingresso social R$ 15 será toda para a Escola Ecológica Casa Pia, que atende 200 crianças em período integral.