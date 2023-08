Mulheres artistas acima dos 60 anos relatam memórias

Mulheres acima de 60 anos, com trabalho reconhecido em linguagens artísticas variadas, serão as protagonistas da segunda temporada da série Memórias do Brasil, com oito episódios de 45 minutos, cada.

O projeto pretende revelar aspectos históricos de manifestações culturais brasileiras a partir da interpretação de suas personagens.

Além de contarem em primeira pessoa passagens de suas carreiras vitoriosas, são mostradas imagens de acervos pessoais, bem como impressões relacionadas à trajetória de cada uma.

O trabalho da Têm Dendê Produções vai homenagear, nesta etapa, as atrizes Léa Garcia, Zezita de Matos e Teuda Bara, a cantora, compositora e poetisa Dona Onete, a figurinista e cenógrafa Kika Lopes, a compositora, pianista e escritora Jocy de Oliveira, a escritora, ativista e poetisa Miriam Alves e a ceramista e escultora Kimi Nii.

– Acho um privilégio estar no grupo de trabalho dessa série, reconhecendo histórias tão preciosas e importantes da cultura brasileira. A segunda temporada promete uma imersão com as mulheres presentes na nossa cultura – define Vânia Lima, diretora geral da série.

Ao falar da experiência de dirigir três episódios desta temporada, Walkiria Hamu Mattar destacou o pioneirismo e importância do projeto.

– Gosto muito desse trabalho. Dá voz a muita gente importante e que merece ter a memória do seu trabalho preservada. Vidas dedicadas à arte – afirmou Walkiria.

A diretora destacou também o pioneirismo de Léa Garcia, indicada ao Festival de Cannes, na categoria de melhor atriz em 1959, com o filme Orfeu Negro, além da ceramista Kimi Nii e a escritora e poeta Miriam Alves.

Realizado pontualmente um mês depois do São João, o Festival Nordestino de Cultura Junina Nacional vai reunir 20 quadrilhas de dos nove estados do Nordeste mais o Pará, além do Distrito Federal. Iniciado ontem, o evento será encerrado hoje no município de Entre Rios. Será a 13ª edição do campeonato de coreografias, totalmente gratuito, programado para as duas noites, na quadra poliesportiva do clube conhecido por Bela Vista. Promovido pela Associação Brincantes do Folclore Nordestino, e realizado pela Cactus Produções, o festival tem a associação da prefeitura de Entre Rios e patrocínio da Ferbasa, Bracell, Minc e Governo Federal

POUCAS & BOAS

Em Itabuna acontece hoje a tradicional Corrida Track & Field realizada pela primeira vez no interior do estado. Com apoio da prefeitura, a concentração será no estacionamento do Shopping Jequitibá às 7h e o percurso pelas avenidas Aziz Maron e Mário Padre. Com três categorias, o evento tem estrutura de apoio com equipe de saúde, alongamento prévio, recreação para as crianças com Juka Kids, feira de adoção de animais, degustação de produtos e animação com DJs.

‘Doe o que puder, pegue o que precisar!’ é o lema da 7ª edição do Varal Solidário Itinerante que acontece hoje na Escola Municipal da Vila Praiana, em Lauro de Freitas. Com início às 8h, o projeto beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social, com a doação de roupas para adultos e crianças, de academia, de banho, além de bijuterias e sapatos. Desenvolvido pelo poder executivo local, o projeto faz parte do Programa ‘Bahia. Estado Voluntário’ e conta com a parceria do Lions Clube, da Unime e Governo do Estado.

Começa amanhã o Encontro Territorial das Mulheres com a temática: “Mulheres demandam Políticas Públicas para o bem viver”, a partir das 19h, no auditório do Campus IX da Uneb, em Barreiras. A organização é do Conselho de Desenvolvimento Territorial da Bacia do Rio Grande (Codeter) em parceria com diversas instituições que atuam em toda a região como a Cet, Fundifran, Sebrae, Consid, Cáritas Regional, Agência 10envolvimento, NTE 11 e a UNEB- Campus Barreiras. Com previsão de reunir cerca de 165 mulheres, o evento termina na terça-feira.