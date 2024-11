Mulheres negras: 10 anos em ação

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Coletivas, grupos de pesquisa universitária, associações de bairros, blocos afro e cidadãs pessoas físicas independentes em geral comemoram os primeiros 10 anos da Rede de Mulheres Negras.

O objetivo da Rede, homenageada em sessão especial proposta pela vereadora Marta Rodrigues (PT), é o de articular mulheres moradoras de 80 municípios baianos de todas as regiões, no sentido da convergência de propostas de justiça reparadora em políticas públicas e de enfrentamento do patriarcado.

Segundo uma das fundadoras e principais lideranças, Lindinalva de Paula, a primeira missão da rede foi a de construir na Bahia a Marcha Nacional das Mulheres Negras, em 2015.

Foi quando a então presidenta Dilma Rousseff recebeu das mulheres negras uma Carta de Intenções contendo como principal eixo temático meios de contribuir para a redução das desigualdades, alcançando, assim, a condição tática de protagonistas.

– Trabalhamos com o conceito de “bem-viver”, que vem do indígena, mas foi assimilado hoje pelas descendentes do povo sequestrado na África, durante quatro séculos – afirmou Lindinalva de Paula, antes de ir à Câmara Municipal para participar da sessão pelos 10 anos da Rede, transcorridos ontem.

Aliança – Com esta autonomia de pensar o movimento, Lindinalva de Paula reconhece ter uma “aliança estratégica com a esquerda”, mas ao mesmo tempo, reivindica a independência do projeto de libertação específico para as mulheres negras.

A consistência do objetivo de construir um projeto político próprio para as mulheres negras, acrescentou Lindinalva, afasta a Rede do feminismo tradicional.

