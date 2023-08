Mulheres pretas em Rio de Contas

Mais de 150 inscritas já foram confirmadas no VII Encontro Internacional de Mulheres Negras Urbanas e Quilombolas programado para o período entre os dias 21 a 23 de julho, no Clube Riocontense, em Rio de Contas, na Chapada Diamantina.

Com o tema “Mulheres Negras Urbanas e Quilombolas articulando o fortalecimento político”, o encontro terá a participação de mulheres de Cabo Verde e Angola, na África, e da França.

Coordenado pela educadora Lígia Margarida Gomes, da Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), entidade promotora do encontro, a ideia é unir forças com a Rota dos Quilombos e o Instituto Renascer Mulher, outras duas entidades da causa feminista.

– Reunir 150 mulheres negras urbanas e quilombolas no atual contexto, significa dar concretude à vontade que temos de superar coletivamente as dificuldades impostas pelo sistema social e político que insiste em nos excluir – afirmou Lígia Margarida Gomes.

Nesta sétima edição do encontro internacional estão previstos diálogos, discussões, rodas de conversas, palestras e propostas de ação para dar visibilidades às demandas sociais e políticas das mulheres negras, estimulando a atuação nos espaços de poder e decisão, na busca por justiça reparadora e democracia inclusiva.

Para preparação do encontro, foram realizadas reuniões preliminares em territórios urbanos e quilombos de Salvador, Rui Barbosas e Mirangaba.

Entre as palestrantes estão a socióloga e ativista de movimentos sociais Vilma Reis, a pesquisadora e militante Janete Suzart, a jornalista e bailarina Christiane Gomes, e a líder quilombola e técnica em Enfermagem Cleonice Santos. A secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial-SEPROMI, Ângela Guimarães, confirmou presença.

Capacitação em cultivo

Capacitações para, todas gratuitas, o cultivo de hortaliças são oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) na Bahia e em outros estados, resultando no incentivo de um maior número de pessoas interessadas em aderir a uma alimentação saudável no gênero vegano, poupando o abate de animais não-humanos para comer-lhes a carne. Entre os três cursos presenciais, estão a olericultura básica e orgânica, além do controle de pragas, tendo já iniciado a formação das primeiras turmas para este segundo semestre. O endereço para os novos adeptos da saudável prática é cnabrasil.org.br/senar/colecao-senar/videos/

POUCAS & BOAS

- O Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Santo Amaro, abriga hoje e amanhã dois eventos com Alê Siqueira, um dos principais nomes do mercado brasileiro de produção musical. Com abertura às 17h no auditório do Cecult/UFRB, o MasterClass: Música e Mercados: produção, coprodução, parcerias, curadorias, audiovisual e direção é aberto à interessados inscritos. Na quarta-feira o Workshop Coletivo Xaréu começa às 10h, na sala de Música e é voltado para integrantes do grupo. A realização é do Paisagem Sonora e do Curso Superior Tecnológico em Produção Musical (PrM) do Cecult.

- A mostra ‘Processos Fantásticos’, promovida pelo curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), termina hoje no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, à partir das 19 horas. O evento está exibindo projetos realizados por alunos e egressos do curso, bem como artistas independentes da arte cinematográfica de Vitória da Conquista. Aberta dia 03 de julho, a mostra abrange uma série de elementos artísticos conceituais, incluindo objetos de arte, peças de figurino e videoclipes.

- A inauguração da Unidade de Beneficiamento de Leite em Correntina, na fazenda Macumbe, ainda repercute no município, onde cresce a pecuária leiteira. Com capacidade de processar até cinco mil litros de leite por dia, a unidade tem como foco a produção de queijo minas, iogurte e leite pasteurizado. A gestão da agroindústria é da Central de Associações de Agricultura Familiar (CAAF), que engloba 26 associações filiadas e mais de 500 produtores diretamente envolvidos.