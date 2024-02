Muniz Sodré na Casa do Mistério | A TARDE

Depois de entrar na lista de livros recomendáveis para o vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), “A Casa do Mistério ou “Casa do Renascimento”, do professor Gildeci de Oliveira Leite, ganhou prefácio de luxo.

A edição em português do Brasil, a ser utilizada pelos candidatos aos cursos da Uneb, será prefaciada por um dos comunicólogos mais reconhecidos pelo trabalho de pesquisa e pensamento originais e inéditos: Muniz Sodré.

Também já ficou definido o preço especial para estudantes, R$ 35, o livro capaz de integrar “com naturalidade o universo litúrgico da tradição afro-baiana”, conforme Muniz Sodré.

– A palavra naturalidade tem uma conotação forte, porque até então as crenças profundas dos afrodescendentes ingressavam na literatura como instrumento de um projeto ideológico – avaliou o professor.

Para Muniz Sódré, o livro do professor traz a inovação ao fazer literário, porque a “ritualística nagô não se descola do texto como se fosse uma informação ou um elemento externo sobreposto à matéria narrada”.

O próprio escritor ilustra seu texto, pois é do alto escalão do candomblé, ao ganhar o título de Aiyó Inà (Alegria do Fogo), no terreiro de culto aos ancestrais, Ilê Asipà.

Agora, o articulista da edição de domingo de A TARDE ganhou uma nova razão de ser, outorgada por Muniz Sódré: a de alabê da escrita, ou seja o responsável pelos “cantos”, no caso, as letras, a estilística, as dimensões de “jogo” e de “sonho” do inusitado e elogiado texto.

Acadêmico corajoso e audaz, Gildeci de Oliveira já se prepara para debater seu livro com quem queira, saltando os muros da Uneb para ampliar o alcance de seu livro com selo da Editora Segundo Selo.

Gestão reeleita na Uesc

A bem-sucedida gestão do reitor Alessandro Fernandes, fazendo a tabelinha com Mauricio Moreau de vice, manteve a dupla no mais alto escalão da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), no Sul do estado, até o ano de 2028. A solenidade de posse está programada para 5 de fevereiro, segunda-feira, 18 horas, no Centro de Arte e Cultura do Campus Professor Soane Nazaré de Andrade, no bairro Salobrinho, em Ilhéus. A eleição deu-se sem bate-chapa, obtendo a dupla bicampeã, no pleito de 28 de novembro de 2023, mais de 80% dos votos válidos de docentes, discentes, servidores técnicos e analistas para a chapa única.