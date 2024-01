Museu prorroga amor de sol e lua | A TARDE

Encontrar-se com o sol e a lua, simultaneamente, em um cenário bem cuidado de um forte militar transformado no admirável equipamento cultural de um museu é um programa difícil de resistir.

Foi esta a sábia decisão das articuladoras da Exposição Encontro do Sol com a Lua, em cartaz no Museu Náutico da Bahia, mais conhecido como “Farol da Barra”, agora até dia 7 de fevereiro, a pedido da museóloga e diretora do estabelecimento Rita Andrade.

Conspirando com a idealizadora da exposição, responsável pela editora Solisluna, Valéria Pergentino, a gestora do museu a convenceu da importância de manter os 30 trabalhos em exibição, depois de uma disputada seleção.

-O número nos surpreendeu e principalmente a qualidade dos trabalhos, vindos de todas as regiões do Brasil e também do exterior”, afirmou Valéria Pergentino, responsável, junto ao marido Enéas Guerra e ao filho Kim por alguns dos itens mais preciosos do catálogo editorial baiano nas décadas mais recentes.

A comissão julgadora teve tanto trabalho a ponto de serem premiados os três melhores previstos para o podium e mais uma menção honrosa, conforme indicaram Rico Lins, Goya Lopes e Ciça Fittipaldi.

A marca “Solisluna” reflete o consistente romance do casal proprietário da editora, pois segundo Valéria, ela se achava inclinada ao ambiente supralunar, enquanto ele apreciava a aurora: com o decorrer do relacionamento, ocorreu a magia da mútua adoração e troca de preferências.

Para quem mistura o zodíaco com a estrela e o satélite, pode ficar mais interessante perceber as coincidências relacionadas a um só signo incluindo os dois fenômenos do mundo celeste, como é o caso hiperbólico de aquário.

Futebol de mesa reage

O anúncio da provável extinção do futebol de mesa, devido ao avanço dos jogos eletrônicos, conforme publicado em “Tempo Presente”, sensibilizou os adeptos da modalidade. Uma primeira e urgente providência partiu de botonistas colaboradores do Grupo de Estudos de Futebol, Cultura e Sociedade, formado por acadêmicos dedicados a preservar a memória do desporto na Bahia, por iniciativa própria. O resultado é a parceria com a fabricante de botões ProGol, com um detalhe inusitado: os 20 times produzidos em caixa acrílica, com separação para cada um deles, correspondem a campeões de Salvador e da Bahia desde 1905.