Musical preserva memória do “Lua”

Quem viveu no tempo de Luiz Gonzaga, dificilmente resiste aos encantos do Rei do Baião, pela divulgação dos gêneros musicais do Nordeste em alcance nacional identificado no chapéu do corte quadrado e estrelas de oito pontas.

Agora, passar esta representação, no limite entre o heroísmo e a “realidade” vivida pelo cantor e compositor, para as crianças de hoje, é a missão do musical "Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças", ao voltar a Salvador.

O espetáculo estará em cartaz na próxima semana em seis horários, para divulgar ao maior número possível de meninas e meninos as façanhas do “Cara de Lua”, com seu fole habituado aos ritmos do forró, xote, xaxado, coco, maxixe, além do baião, entre outros gêneros de 'rasta-pé'.

O endereço do Teatro da Cidade, no Villa Campus de Educação da Avenida Paralela, serve também para os jovens adultos, pois lamentavelmente não são poucos a desconhecer a história de Gonzagão.

Aplaudido por cerca de 200 mil pessoas em 10 anos de apresentações, o musical desvela aspectos da trajetória do homem e do gênio, na sexta, 25, às 20 horas; sábado, 26, às 11h, às 15h e às 18h30min; e domingo, 27, 11h e 15h.

"Luiz e Nazinha" interpreta passagens da infância de uma das melhores referências do Nordeste, especialmente em relação ao amor despertado, mas prontamente proibido pelo pai da adolescente desejada, um "coroné" daqueles bem repressores, como ainda hoje há nos sertões, embora possivelmente mais sofisticados.

O sentimento resulta em sucessos como "Asa Branca", "Que nem jiló", "Baião", o "Xote das meninas", "Olha pro céu" e "Juazeiro", a árvore confidente, a quem Luiz perguntava “onde anda o meu amor”.

Final do baiano de karatê



O desporto como melhor aliado da educação da juventude é o efeito esperado pelos praticantes do karatê tipo shotokan da Bahia, ao promoverem a final do campeonato estadual, nos próximos dias 26 e 27 de agosto. Entre as ações compartilhadas estão as de não trapacear; aprender com manobras realizadas conforme ditam os mestres; confraternizar sempre, não importa o resultado; e cumprir os regulamentos pois sem eles não há disputa possível. Estão classificadas para as finais do estadual homens e mulheres karatecas xotocã distribuídos nas categorias kata – movimentos de uma luta imaginária – e kumite – combate propriamente dito.

POUCAS & BOAS

- Termina hoje uma etapa da fase adulta do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística, que movimenta a Arena de Esportes da Bahia, em Ipitanga, Lauro de Freitas, desde a última quinta-feira. Nomes consagrados da ginástica artística nacional, representando 23 clubes de nove estados, participam pelo segundo ano consecutivo do evento na cidade. Em paralelo ao campeonato, o município realiza a Feira da Economia Solidária, já tradicional e reconhecida pela variedade de trabalhos artesanais e oferta gastronômica.

- A Festa de São Roque, evento tradicional no distrito de Boa União, em Alagoinhas, será encerrada hoje (20) com vasta programação religiosa, em louvor do santo católico, co-padroeiro da comunidade. Com o tema ‘Todo cristão é missionário’ o tríduo preparatório foi organizado pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a Comunidade Sagrada Família. A festa profana não aconteceu no período este ano por limitações financeiras e deve ter data anunciada nos próximos meses.

- Em São Desidério, no território Bacia do Rio Grande, ainda repercute a inauguração durante a semana da unidade do Centro de Referência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), vinculada à unidade de Barreiras. No local serão ofertados inicialmente cursos de Formação Continuada nas áreas de assistente administrativo, técnico em computadores e libras. A unidade, que começa a funcionar nesta segunda-feira, foi construída atendendo uma demanda da população, encampada pela gestão municipal.