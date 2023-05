Nestor x Franciel no Ba-Vi da Ufba

Em campo, os dois times pouco têm se enfrentado, pois além de séries distintas (o Bahia na A; o Vitória na B), o rubro-negro enfileirou cinco campeonatos estaduais sem chegar sequer à fase semifinal.

Não importa: para escritores e jornalistas, o Ba-Vi acontece no gramado literário, como anunciam o tricolor Nestor Mendes Júnior e o rubro-negro Franciel Cruz, principais referências de melhores textos sobre o clássico.

O duelo entre as duas lendárias criaturas representativas dos dois maiores clubes baianos vai abrir a Liga Acadêmica de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal da Bahia (Ufba), nesta sexta-feira.

O debate “Como se escreve Ba-Vi” terá um primeiro tempo sobre a maior rivalidade esportiva da região Nordeste e o segundo, abordando os gols de placa em forma de livros produzidos pela afamada dupla.

Como acréscimos ao Ba-Vi da Ufba, programado para o auditório Vladimir Herzog, na Faculdade de Comunicação em Ondina, será conferido o título de campeã à torcida com maior número de adeptos presentes.

Tabu da “alienação” – Mesmo se não atrair a massa universitária, afeiçoada a temas de maior relevância, na percepção habitual de orientadores, certamente o Ba-Vi vai quebrar este tabu da “alienação” (esquerda) ou “anomia” (direita), a depender do ideário político dos estudantes-torcedores.

Pesquisas sobre o perfil do jornalismo esportivo e o relacionamento mútuo e incessante entre imprensa e torcida têm ocupado mestrandos e doutorandos, embora entendidos como assuntos “estranhos” aos dogmas do saber.

Santo Antônio no Carmo

Fotografia, pintura, quilling, xilogravura, desenho, aquarela e cerâmica compõem a 5ª edição da exposição ANTÔNIOS – um tributo a Santo Antônio. Com vernissage para convidados dia 1 de junho, a mostra gratuita estará aberta ao público a partir do dia 3 de junho, no ME Ateliê da Fotografia (Ladeira do Boqueirão, no Carmo) , às sexta-feiras das 17h30 às 19h, e aos sábados e domingos das 16 às 19h, até o dia 9 de julho. Reunindo 41 obras e 39 artistas nacionais e internacionais, entre eles Luiz Mário, Viga Gordilho, Mário Edson, Grace Marinho, Pablo Araújo e Wagner Lacerda, a exposição tem o intuito de divulgação e perpetuação da tradição.

Projeto Gôndolas visa mais vendas

Micro e pequenos empresários baianos, junto a permissionários do Mercado do Rio Vermelho, promovem até sexta-feira a primeira edição do projeto Gôndolas, com objetivo de divulgar produtos e serviços.

Nesta estreia, serão expostos artigos produzidos por 22 empresas capacitadas pelo projeto Comércio Brasil, iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para aproximar compradores e vendedores.

A ideia dos criadores do projeto Gôndolas é gerar mecanismos de aumento no resultado dos negócios, favorecendo o vínculo entre os comerciantes do mercado e os fornecedores dos produtos.

– O encontro representa uma excelente oportunidade para os empresários baianos divulgarem seus produtos e expandirem suas oportunidades de negócio, além de estimular a divulgação de novos itens que poderão ser comercializados ao consumidor final – afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, na abertura do encontro ontem pela manhã.

Expectativa – Na expectativa de Angelo Almeida, excelentes negócios serão realizados e produtores e lojistas do Mercado do Rio Vermelho sairão satisfeitos, como desdobramento do projeto.

Além da sala de apresentação de produtos e serviços, está prevista a realização de encontros de negócios entre as empresas integrantes do Comércio Brasil e os comerciantes estabelecidos no mercado.

Na abertura dos trabalhos, a categoria foi representada pelo permissionário Dionizio Souza Rios, ao destacar a credibilidade, segundo ele, supostamente representada por uma autoridade do governo estadual, no caso o secretário Angelo Almeida.