Novo livro aborda redução de danos | A TARDE

As estratégias de redução de danos para os adeptos de um dos mais poderosos psicoativos (crack) é o tema do livro da psicóloga clínica Anne Quaresma. A publicação se origina do objeto de pesquisa da dissertação de mestrado de Anne Quaresma, ao conquistar a titulação em Políticas Sociais e Cidadania.

O lançamento está programado para o próximo dia 16, às 19 horas, no Cuco Bistrô, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho, dirigido pelo migrante da Galícia, José Manoel Iglesias Garcia.



Especialista em Saúde Mental e em Psicopedagogia Clínica Institucional, Anne Quaresma também é co-autora de dois outros livros: “Um manual para o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial” e “O agir em saúde mental: política, atenção e formação”.



O novo livro de Anne Quaresma reflete sobre o uso do crack, as estratégias de redução de danos, seus efeitos nos usuários e a efetividade do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad) Gregório de Matos, serviço de saúde especializado no atendimento a usuários do crack e outras substâncias psicoativas.



Diretriz internacional – O Programa de Redução de Danos é uma diretriz internacional de direitos humanos cujo objetivo é acolher e orientar o indivíduo que deseja reduzir o uso de psicoativos ou progredir para a abstinência.



O estudo ganha uma maior dimensão quando se verifica um aumento do número de pessoas desalentadas ao buscarem nas substâncias químicas uma forma de enfrentar a realidade em situação de desespero. Profissionais, acadêmicos e estudantes da área de saúde geral e mental serão bem-vindos no lançamento, aberto ao público.

Agro em debate



Investidores baianos nos negócios agrícolas terão a oportunidade, na próxima semana, dia 19, de atualizar-se em relação à jurisprudência do setor, além de novas perspectivas econômicas. Trata-se do Congresso Brasileiro do Direito do Agronegócio, programado para São Paulo, contando com a participação de especialistas do agro de todo País. São quatro os eixos temáticos a serem debatidos: agronegócio e mercado de capitais; a regulamentação do direito de propriedade; função social e contratos agrários; gestão de risco, crédito e recuperação judicial; transição verde, abordando a questão da bioeconomia e instrumentos jurídicos.

POUCAS & BOAS



A comunidade católica da diocese de Bom Jesus da Lapa está na expectativa para a chegada do 5º bispo, nomeado esta semana pelo papa Francisco. Baiano de Jaguaquara, Dom Rubival Cabral Britto, virá da diocese de Grajaú (MA), onde é bispo desde 2016. Na Bahia ele já ocupou diversos cargos dentro da igreja como ministro provincial e diretor do colégio Paulo VI, em Vitória da Conquista. A diocese de Lapa está sem um bispo desde julho do ano passado, quando Dom João Santos Cardoso foi designado para o governo pastoral da Arquidiocese de Natal (RN). A posse de Dom Rubival deve acontecer até o mês de maio, antes de começar o período das romarias.

A oficina ‘O teatro como proposta didática’ vai movimentar amanhã (18) o Teatro Glauber Rocha, no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) em Vitória da Conquista. Com início às 17 horas, o evento terá mediação de Felipe Bonfim, do grupo teatral Coletivo POC. Com foco na aliança da prática teatral com didática, a programação faz parte do projeto ‘Diálogos com as transições’, coordenado pelo Laboratório de Estudos Marxistas (Lemarx).

Em Feira de Santana, a Aula Inaugural do Semestre 2024.1 do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Feira de Santana (PPGH – UEFS), acontece nesta segunda-feira, a partir das 9h no Auditório Erivaldo Neves, no Prédio da Pós-graduação em História. Com o tema ''Os povos indígenas e a luta pela terra no Brasil: dos aldeamentos ao marco temporal'', será ministrada pelo professor Fabrício Lyrio, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).