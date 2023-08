OAB quer justiça por Iyá Bernadete

A lembrança diuturna da atrocidade cometida contra Iyá Bernardete Pacífico, morta a tiros de revólver na presença de três netos, é uma boa razão para acreditar na elucidação de mais um crime hediondo contra o povo preto.

A Ordem dos Advogados do Brasil mantém o assunto na pauta do dia a fim de serem conhecidos os executores e os mandantes, cabendo ao Poder Judiciário encaminhá-los para o sistema prisional, se ficar comprovada a culpa.

Os juristas têm manifestado a expectativa de êxito, exceto se os policiais escalados para a investigação estiverem em ritmo de férias, por identificação com a proposta de genocídio ou seguirem proposta de extermínio do governo anterior.

Um dos mais engajados ou mais divulgados, seria temer errar decidir por uma ou outra opção, é o conselheiro federal pela OAB da Bahia, Luiz Coutinho, ao pedir na sessão do Conselho Pleno, minuto de silêncio em memória da mártir.

– A luta pelos direitos humanos é também fundamental em nossa instituição. Mãe Bernadete foi vencida pela violência que açoita o povo quilombola e o povo de santo – ressaltou o combativo Luiz Coutinho, incondicional defensor de um melhor convívio entre pessoas de todos os credos e etnias.

A importância da homenagem aumenta de significado por ter ocorrido logo na retomada dos trabalhos do Conselho Federal, neste segundo semestre, assumindo, assim, a instituição, seu dever de defender a cidadania.

Durante a sessão, Luiz Coutinho lembrou o fato de Mãe Bernadete ter uma atuação reconhecida na defesa dos direitos humanos, em currículo pleno em doçura e humanidades no trato das suas centenas de filhas e filhos de santo.

Superalimento em Jaborandi

A quinoa, semente muito conhecida pelos povos da região dos Andes, somente agora vem tendo valor econômico para o mercado, graças aos poderes de presença de vitaminas diversas e minerais. Pois a Bahia assume papel de vanguarda, ao produzir uma nova quinoa, reinventada graças aos pesquisadores baianos. A fim de ficar ainda mais valorizado, o alimento já ganhou a prateleira das superfoods, devido aos ganhos verificados na inclusão de complexos vitamínicos na dieta alimentar. O município de Jaborandi, no oeste baiano, é o destaque, graças à atuação competente da empresa Floryl, há cinco anos no mercado.

POUCAS & BOAS

A Ação Cidadã – ‘Sou Pai Responsável, Meu Pai tem Nome’, com a realização de exames gratuitos de DNA para casos de pessoas que não tem o nome do pai no registro, acontece hoje na sala da Defensoria, na Câmara de Vereadores de Luís Eduardo Magalhães. Com a função de orientar as famílias sobre o assunto e auxiliar no processo, a iniciativa é da Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA), com parceria da Secretaria de Saúde local.

Com 33 anos de história e valorização da cultura e das tradições do povo sertanejo, a Festa dos Vaqueiros movimenta este final de semana o distrito de Ponto, zona rural de Serra Preta. Com prêmios para vaqueiros, aboiadores e grupos de montaria, os desfiles de cavalo agitam a localidade até amanhã com diversos shows musicais.

Os 10 anos da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto (EPAAEB), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Assentamento Jacy Rocha, em Prado serão comemorados com uma programação que recebe autoridades e visitantes de outros municípios hoje e amanhã. Referência na região sul da Bahia, a unidade já beneficiou mais 2,5 mil famílias com as atividades formativas. A programação começa com a Jornada da Juventude e, dentre outros momentos, conta com inauguração de novos espaços para melhor atender estudantes, professores e familiares. Amanhã terá uma feira para comercializar a produção da Reforma Agrária, culto ecomênico, trilha agroecológica, a mesa ‘Povos do Território, Universidades e a Agroecologia’ e apresentações culturais.