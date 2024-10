Pagliarini conta cases no Cannes Lion 2024

Alexis Pagliarini - Foto: Divulgação

Uma apresentação de “cases” e “insights” sobre o “Cannes Lions 2024”, está entre os destaques de programação marcada para amanhã, como parte das comemorações pela passagem dos 37 anos de fundação do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro).

Contando com a presença dos profissionais de propaganda, o evento está marcado para o UCI Shopping da Bahia, a partir das 19 horas.

A autoria dos comentários será de Alexis Pagliarini, fundador da Criativista ESG4 e frequentador assíduo do festival, do qual foi palestrante em duas edições.

– O objetivo é o de fomentar a inovação e trazer experiências agregadoras e relevantes para conhecimento do mercado local – afirmou Alexis Pagliarini, ao divulgar sua apresentação.

Após a apresentação, será organizada uma mesa redonda de responsabilidade com a presença de Juliana Montenegro, “Head” de “Planner” da Leiaute; Cristiana Chaves, presidente do Grupo de Mídia da Bahia; Alexandre Martinez, diretor da Zoom Imagem; André Mascarenhas, presidente do Sinapro-Bahia.

Parceria – O encontro, promovido em parceria com a Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), pretende distribuir conteúdo exclusivo do festival realizado em junho na França.

Foram mais de 150 horas de conteúdo compartilhado, com um contingente aproximado de 500 palestrantes de áreas diversas.

Franqueado ao grande público, o “road show” pode oferecer uma boa oportunidade de atualização para alunos dos cursos de comunicação, jornalismo e marketing.

Primaverão no CAB

Nos dias 18, 19 e 20 de outubro, Salvador recebe mais uma edição do Festival Primaverão. O evento, que acontece na área verde da Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia, reúne num mesmo espaço música, gastronomia, brechó, brincadeiras infantis e artesanato. Toda a renda do evento será revertida para as obras do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton (CCMJH), mantido pela igreja. O ingresso do festival, que mobiliza mais de 300 voluntários, custa R$ 15 por dia. As crianças também contam com um espaço destinado exclusivamente para elas com brinquedos infláveis e a animação de Tio Paulinho.

Galícia da Lapinha é favorito no futemesa

Tricampeão nacional, bicampeão da Copa do Brasil, líder dos rankings nacional e estadual. Vai ser difícil para os outros 299 inscritos no Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa (futemesa) tirar o tetra do dono de tão volumoso cartel, o baiano Duda Matta, corregedor do estado.

Desde cedo, primeiro com um time imaginário chamado “Real” e desde 2017 com o Galícia, “Dudinha”, como é conhecido no ambiente botonista, buscou nesta escolha uma boa tática de homenagear o Granadeiro, tornando-se tricampeão na mesa como o Azulino é no futebol de campo,

– Serão 300 jogadores de futebol de mesa de 11 estados, no maior campeonato brasileiro da história, a ser realizado em Salvador, já com a maior parte das reservas de hotel fechadas, contribuindo também com a atividade econômica do turismo – afirma o hoje cinquentenário avô de dois netos,“futuros botonistas, com certeza”, garante o vice-presidente da Federação Bahiana.

Qualificado como “esporte” no Brasil desde 1988, o futebol de mesa terá entre os dias 15 e 17 de novembro, a maior festa de todos os 49 campeonatos brasileiros já realizados, com a presença em Salvador, dos melhores jogadores do país onde a modalidade é mais desenvolvida em todo o mundo.

Surpreende-se com a metamorfose quem conheceu Dudinha ainda no início da puberdade e já dando espetáculo, vencendo um após outro seus adversários na Associação de Futebol de Mesa da Lapinha (AFML), uma das 15 ligas ainda hoje filiadas à Federação Bahiana.

Uma motivação a mais é homenagear o tio Eurico Brandão, recentemente tendo deixado a “mesa da vida”, um dos maiores incentivadores do corregedor multicampeão de futebol de mesa.

Da redação, com Paulo Leandro