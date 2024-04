“Paletada” comemora 475 anos de Salvador | A TARDE

Cabe a um cartunista ocupar o lugar de tantas e tantas academias baianas, ao propor uma aula pública comemorativa pelo aniversário de Salvador, a completar 475 anos no próximo dia 29 de março.

A iniciativa é de Paulo Serra, em sua nova e especialíssima edição da “Paletada Histórica”, programada para hoje, desta vez destacando no canta-parabéns a figura de Tomé de Souza, o grande mestre de obras.

Os paleteiros históricos, desta vez, vão conhecer a origem, a família, o currículo, o personagem do capitão, governador, construtor e empreendedor a quem a Coroa portuguesa invasora confiou a edificação dos primeiros prédios.

O trabalho resulta de minuciosa pesquisa realizada no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, portanto, respaldada pelo estabelecimento respeitado por zelar aspectos quadricentenários da capital baiana.

Como foi construída a cidade, primeiro com objetivo de ser uma fortaleza contra outros invasores; quem batizou Salvador; a estrutura social estão no conteúdo compartilhado.

- No roteiro vamos conhecer 30 pontos históricos, edificações, monumentos, meios de transporte, na paletada da Praça Castro Alves até a Praça da Sé, um quilômetro de muita riqueza, sempre caminhando pela sombra”, convida Paulo Serra.

O professor-substituto de tantos titulares ausentes, neste momento tão relevante, vai levar fotos e desenhos antigos, topônimos, cópias de documentos com a origem dos nomes e seus próprios cartuns sobre o tema.

Para mais informações, o whats de Paulo Serra é 999340655 e o e-mail, [email protected]; durante o percurso será oferecida água mineral e a segurança é da Guarda Municipal.

“Meu filho foi um guerreiro. Ficou esse tempo todo e salvou a filhinha dele. Imagina a dor que é para uma pessoa perder o filho, dói muito”

Roberto Silva,pai de Douglas Silva, que morreu aos 24 anos após usar o corpo para salvar a filha Ayala de um soterramento em Petrópolis

Páscoa vegana no Ceasinha

Vatapá sem gluten, abará vegano e produtos mais aceitos atualmente devido à crença em alimentação mais saudável estão entre os destaques do cardápio oferecido pelo Mercado do Rio Vermelho, mais conhecido por Ceasinha, visando à ceia da Semana Santa.

A variedade pode fazer a diferença em relação a outras feiras e supermercados, seguindo o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pela administração.

Um dos pontos de encontro mais destacados é o boxe Caruru, há mais de 35 anos cultivando gerações de fregueses, muito procurado nesse período.

POUCAS & BOAS

Começa hoje a Semana Santa de Porto Seguro com Benção de Ramos às 8h na igreja Nossa Senhora do Brasil, saindo a procissão até a igreja Nossa Senhora da Peña, com missa campal às 10h. Amanhã a celebração começa às 19h com celebração das cinco chagas de Nossa Senhora, seguida de procissão do depósito da imagem no Convento das Irmãs. Entre os momentos de fé previstos para os próximos dias têm destaque as procissões, como a do Encontro, que simboliza o momento em que Jesus encontra com a mãe, durante seu suplício.

A 24ª edição da peça Paixão de Cristo da Bahia será encerrada hoje com apresentação do drama na praça da Matriz, em Lauro de Freitas. Considerado o maior espetáculo de teatro ao ar livre do estado, conta com uma equipe composta por 300 pessoas entre atores, assistentes e produtores. Com apoio da prefeitura local, a edição 2024 tem novidades como a interpretação de clássicos da MPB e músicas religiosas pelo ator Amós Heber, que representa Jesus na peça. A direção é de Ana Nery, Felipe Teixeira e Sheila Dias.

Em Luís Eduardo Magalhães termina hoje a Semana Mundial da Água com divulgação da campanha educativa no Mercado Municipal do Santa Cruz a partir das 9h. Aberta no dia 20 de março, a programação mobilizou estudantes de diferentes comunidades com palestras e debates, com foco na conscientização dos munícipes sobre a importância da preservação e conservação dos recursos hídricos. Ontem o evento movimentou a comunidade rural de Novo Paraná com a limpeza das margens dos rios Borá e de Ondas.