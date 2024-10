Parque Botânico do Dique protege árvores

Parque Botânico Dique do Tororó - Foto: Felipe Iruatã / AG. A TARDE

A partir da mobilização de recursos da comunidade do entorno da praça Expedita Teixeira, no Rio Vermelho, nasce agora o segundo projeto com a mesma finalidade, ampliado por tratar-se de um cartão postal de Salvador, o Parque Botânico Dique do Tororó, na perspectiva de multiplicar os cuidados com os jardins da cidade.

O projeto de extensão é coordenado pela professora de Botânica do curso de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Maria Luiza Pereira.

O lançamento, previsto para o dia 15, às 14 horas, foi viabilizado, nesta etapa inicial, com a identificação de 192 placas com nomes científicos e populares dos vegetais.

O objetivo é o de multiplicar os exemplos por toda a cidade, por meio de parcerias com condomínios, como o Amazônia, localizado na avenida Paralela, como já é de conhecimento de uma de suas principais administradoras, Amphila de Castro Menezes.

Honrando o legado de urbanistas como Mario Leal Ferreira e Guilhard Muniz e políticos comprometidos com o meio ambiente, como é o exemplo de Juca Ferreira, Salvador tem a oportunidade de recuperar um dos aspectos de seu mais esplendoroso perfil: a de cidade amante das árvores e das flores tornando-se famosa, em décadas passadas, por algumas de suas praças exalarem perfume de rosa, como na canção de Pixinguinha, valorizando também os imóveis devido à tão especial característica.

– Começamos o projeto investindo recursos do próprio bolso, instalando as placas de identificação em 90 registros de 30 espécies na praça Expedita Teixeira, agora chegaremos ao Dique e assim vamos espalhando a ideia, reeducando a população para o amor com a vegetação, em tempos de queimada e desequilíbrio climático – afirmou a autora da ideia, Goia Lira.

Jair Cardoso ministra curso



Amor pelo objeto do estudo recomendam investir o “valor simbólico” de 50 reais no trabalho de pesquisa do professor Jair Cardoso, ao abrirem-se as inscrições para o terceiro curso sobre o empolgante tema. Será a terceira fase, relativa à primeira metade do século XX, depois de o professor derramar conhecimento sobre a primeira e a segunda metades do século XIX. Chancelado pelo venerando Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), patrimônio cultural da Terra da Liberdade, o curso de 20 horas será todo em ambiente digital, entre os dias 29 de outubro e 28 de novembro, com aulas às terças e quintas-feiras, das 19 às 21h.

POUCAS & BOAS

Com direção do professor Dirceu Martins Alves, docente do Departamento de Letras e Artes (DLA), da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), o curta-metragem Money já tem duas premiações no circuito mundial. Ambos na Índia, o trabalho teve destaque no Festival Internacional de Cinema de Athvikvraruni e no Festival Internacional de Cinema Majestic King. O filme de ficção tem aproximadamente 10 minutos de duração e foi gravado no Salobrinho, em Ilhéus.

As atividades relativas à 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) começa amanhã no Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (Cetens), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), campus de Feira de Santana. O evento, que prossegue até o dia 18, faz parte da programação nacional visando aproximar a ciência da sociedade, promover a popularização do conhecimento científico, bem como facilitar o diálogo entre pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral.

O primeiro Curso de Emergência Fitossanitária (Módulo Básico) será aberto amanhã, em Cruz das Almas, através da Diretoria de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV), da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Participam profissionais e técnicos da agência e de instituições parceiras, visando a sua capacitação para garantir maior agilidade e assertividade na resposta a eventuais emergências sanitárias. Com início às 9h no campus da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), o evento prosseguirá até o dia 18 de outubro.

da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes