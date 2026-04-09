Parque industrial tem novo centro de serviços

- Foto: Divulgação

O parque industrial baiano em expansão alcança um novo patamar, com a inauguração de um Centro de Serviços Industriais (CSI), anunciada pelo Senai Bahia, em Feira de Santana.

O novo equipamento representa um passo adiante graças a integração de ensino e serviços tecnológicos, gerando a expectativa de geração de emprego com a melhoria no desempenho das indústrias e atração de investimentos.

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Outro objetivo é o de ampliar a presença da instituição no interior do Estado, tendo como referência o maior entroncamento rodoviário, acrescentando a esta privilegiada localização a oferta de serviços tecnológicos para a indústria.

Instalado no bairro Campo Limpo, o CSI resulta de uma parceria com o Senai Cimatec visando criar meios de apoio para expansão do parque fabril em uma economia predominantemente agrária.

-Queremos estar ainda mais próximos da indústria local, oferecendo soluções que impactem diretamente a produtividade e a competitividade das empresas”, destaca o diretor regional do Senai Bahia, Evandro Mazo.

Feira de Santana será a primeira unidade do interior a receber o novo modelo de atendimento, combinando infraestrutura tecnológica, consultorias especializadas e suporte técnico para empresas.

O portfólio de serviços inclui consultorias, análises laboratoriais, desenvolvimento de soluções industriais e apoio à inovação. Visando oferecer soluções sob medida para os desafios do setor produtivo.

A expectativa é a de contribuir para a melhoria dos processos, redução de custos operacionais, elevação dos padrões de qualidade e estímulo à inovação em diferentes segmentos industriais.

ABRE ASPAS

"O crime de hoje é um sério teste e um desafio flagrante a todas as leis que Israel viola ao continuar atacando civis (...) com a brutalidade da máquina de matar em sua guerra de extermínio contra o Líbano".

Nabih Berri, presidente do Parlamento libanês, sobre ataques de Israel ao país horas após o cessar-fogo

Abril do Livro Infantil

As bibliotecas estaduais da Bahia celebram o Abril do Livro Infantil com programação gratuita em Salvador. O destaque é o aniversário de 76 anos da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, em 24 de abril, com teatro e contação de histórias. Gerida pela Fundação Pedro Calmon, a agenda nas unidades Thales de Azevedo e Juracy Magalhães Júnior inclui debates sobre violência de gênero, oficinas de geração de renda e a exposição do navegador Aleixo Belov. A iniciativa reforça esses espaços como centros de cidadania e incentivo à leitura, fundamentais para a cultura e a formação da juventude baiana.

Mina de níquel amplia extração em Itagibá

O município de Itagibá, no sul do estado, e seu entorno, está na expectativa de ampliação da atividade mineradora depois do anúncio da implantação de uma mina subterrânea para extração de níquel.

A expectativa é a de superação da produção agropecuária em volume de empregos, pela extração de minério, sinalizando o fortalecimento da economia, acrescentando, por tabela, a expansão do comércio varejista.

O projeto denominado Underground da Mina Santa Rita revela indicadores para atualização do potencial de ampliar oportunidades de negócios, favorecendo os investidores interessados nos minérios da Bahia.

Para se ter uma ideia preliminar da mobilização de recursos, chega a 100 o número de empresas fornecedoras interessadas em participar do projeto, apenas no primeiro levantamento.

Uma parcela dos detalhes do empreendimento foi apresentada aos dirigentes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) em encontro recente com investidores da empresa Atlantic Nickel, em parceria com a Appian Capital Brazil.

- O projeto reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável no país - afirmou o diretor da Atlantic Nickel, Gilcimar Oliveira.

A oportunidade de demonstrar o quanto este compromisso virá com o cumprimento das etapas visando reduzir danos ao meio ambiente, sabendo-se do potencial risco provocado pela mineração.

O governo em âmbitos estadual e federal pode contribuir com a fiscalização dos trabalhos, além de verificar se há uma proporção entre os lucros gerados a média de ordenados oferecidos a mão de obra, justificando ou não a adesão.