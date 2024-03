Patrulha avança em projetos do bem | A TARDE

A Patrulha do Bem, iniciativa de moradores do Nordeste de Amaralina, para o desenvolvimento de ações sociais, ultrapassou a proposta de entrega de alimentos para pessoas em situação de rua e já vem oferecendo outras atividades.

Depois de mais uma entrega de marmitas, prevista para amanhã, na Praça da Piedade, a ideia é ampliar o alcance da Patrulha com a oferta de cursos e capacitações.

Uma das iniciativas de maior poder de melhorar a vida de jovens do Nordeste e bairros vizinhos é o projeto de inclusão digital, promovido com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Sabendo-se das exigências do mercado de trabalho, no sentido de preferir a contratação de quem sabe mexer com os programas de computador, o projeto tem potencial para mudar a vida dos adolescentes do Nordeste.

- Já estamos com matrículas abertas, até dia 6 de março, mas é bom correr porque a procura está muito grande e as vagas são limitadas, afirma a gestora da Patrulha do Bem", Fabiane Mota.

Outra boa novidade das patrulheiras de boa vontade é a organização de um curso para maquiagem, bordados a mão e confecção de bonecas, com inscrições abertas a partir de 12 anos, no whats 9 8763 9432.

A capacidade de engajamento e articulação da Patrulha do Bem pôde ser testada – e aprovada – no Carnaval, com show beneficente no qual foram trocados alimentos por camisa de um bloco saindo do Nordeste de Amaralina.

Uma das regiões de maior conflito de Salvador, por força de desentendimento de grupos sociais antagônicos, o Nordeste tem avançado na pacificação, com a contribuição da patrulha.

Ponto da Moda no Uruguai

No próximo sábado, moradores do bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, vão apresentar suas criações de vestuário, dentro do projeto Ponto da Moda, em sua segunda edição. O inusitado é a utilização de peças produzidas com materiais recicláveis, principalmente o plástico, convergindo a beleza das roupas à necessidade de proteção do meio ambiente. O desfile de formatura da nova turma de operador polivalente do setor de confecções está programado para o Condomínio Bahia Têxtil, com expectativa de apreciar as novidades por parte dos convidados. A iniciativa da companhia Lavoro Brasil tem o patrocínio da Braskem e diversos apoios.