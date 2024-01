Patrulha do Bem combate a fome | A TARDE

Não chega a ser um banquete, mas para quem está faminto, uma sopinha e uma marmita com arroz, feijão e proteínas vai bem, como é a proposta da Patrulha do Bem, instituição sediada no bairro do Nordeste de Amaralina. Criada pelo altruísmo de Fabiane Mota, a organização sem fins lucrativos reforça a luta contra a fome, programando a próxima atividade para a Praça da Piedade, amanhã, dia primeiro, ao meio-dia.

Inusitada é a forma como a líder do Patrulha do Bem começou a distribuir comida, com a ajuda de familiares, ao testemunhar um assalto, do qual saiu ilesa e sem perder seu aparelho celular, daqueles pesados, de antigamente.

– Era um casal de famintos e por um lance de sorte ou algo divino, a mulher me viu sentada para esconder meu celular, mas não me furtou. Desde então, passei a pensar mais nestas pessoas desesperadas – lembra Fabiane.

Ela queria comemorar seus 15 anos, como é tradicional entre as adolescentes, mas a mãe só conseguiu recursos quando ela já estava para completar 16, então ela decidiu investir o dinheiro todo no primeiro caldeirão de feijoada. Desde então, a Patrulha do Bem vem crescendo, a ponto de oferecer cursos de música, balé, capoeira, informática e inglês, atendendo à comunidade carente do Nordeste de Amaralina e outros pontos de Salvador.

Além de ajudar no combate à fome, a organização, agora já com CNPJ, tem como meta a produção de um documentário sobre a bonita história pautada na prática virtuosa de empatia e solidariedade. Hoje com 39 anos, Fabiane já consegue empregar profissionais antes contribuindo como voluntários, como os dois cozinheiros responsáveis pelos caldeirões transportados para locais onde pessoas passam fome.

“Em suma: na visão desta Presidência, a utilização de câmeras é muito importante e deve ser incentivada. Porém, não se justifica a intervenção de urgência”.

Luís Alberto Barroso,presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em ação sobre a volta do uso de câmeras corporais em operações realizadas por policiais em São Paulo

Saúde no interior

A oferta de novos equipamentos de saúde no interior do estado faz parte dos planos anunciados pelo governador Jerônimo Rodrigues para 2024. Ele prevê a necessidade de sete policlínicas e sete hospitais regionais adicionais. Para entrega em março está previsto o hospital Costa das Baleias (Teixeira de Freitas), e há planos também para Jacobina, Alagoinhas e Valença. São projetos de obras cadastrados no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, e a Bahia deve arcar com aportes complementares para garantir o funcionamento dos novos equipamentos, incluindo a contratação de mão de obra qualificada.

Herói terá biografia em livro

Depois de o Vitória conquistar seu primeiro título brasileiro (Série B), o momento parece oportuno para os tricolores relembrarem as glórias da segunda estrelinha (Série A), conquistada em fevereiro de 1989. Duas publicações estão em fase de acabamento, a biografia autorizada de José Carlos Conceição dos Anjos, o Zé Carlos, artilheiro do título nacional de 1988, e a outra, 88 histórias envolvendo personagens importantes para a conquista inesquecível.

O livro de Zé Carlos está em longa gestação há oito anos, mas o texto inédito parece pronto para sair da gaveta, desta vez com o apoio do jornalista Gonçalo Júnior, da editora Noir. Como foi longo o hiato entre a produção inicial, entre idas e vindas, e o momento atual, Zé Carlos está passando uma vista nos originais, a fim de acrescentar algumas lembranças e suprimir outras sem maior significado para a atualidade.

– Estamos verificando, página por página, parágrafo por parágrafo, para sair um trabalho bem feito, como merece a torcida do Bahia e todos os desportistas – afirma o ídolo capaz de superar o racismo e a pobreza extrema.

Da infância pobre da Baixa de Quintas, quando passou fome e precisou driblar a marcação cerrada das chineladas de dona Stella, sua mãe zelosa, o herói do título de 1988 tem uma história marcada por “fé, sangue, suor e alegrias”, título da publicação. Principal artilheiro do time, embora o atual deputado estadual Bobô tenha sobressaído como jogador mais divulgado, era Zé Carlos também o responsável por abrir a cobrança de pênaltis, forma de decidir os jogos terminados em empate naquele certame.

Atual professor da escolinha da Associação Coelba de Atletismo e Recreação (Adelba), Zé Carlos tem uma trajetória vitoriosa por clubes como Atlético Mineiro, Internacional e Guarani, além de uma passagem pela Arábia Saudita.