Paulagringa lança single no Favellê

Mais um passo foi dado na longa caminhada para expulsar dos bairros e comunidades pretas o estigma de refúgio de traficantes de psicoativos ilegais, assaltantes e afins: o Nordeste de Amaralina estreia mais uma artista, a dançarina e cantora Paulagringa.

O primeiro “single”, Empoderada, dá bem uma ideia da proposta da artista identificada com o povo de sua comunidade ao recusar-se ceder aos projetos mercadológicos.

Empoderada sai pelo selo Favellê Music, outra dica do plano de trabalho e dos valores de justiça proporcional visando dar visibilidade aos talentos do bairro.

– A música fala um pouco da mulher empoderada que corre atrás do seu e que não liga para o que os outros irão falar. Fala de uma mulher forte, mesmo com suas fraquezas, e que veio do gueto e entra em qualquer lugar sendo ela mesmo – explica Paulagringa, que se inspira em artistas como Beyoncé, Ciara e Ludmilla.

O objetivo do Favellê não se concentra no Nordeste de Amaralina, cabem projetos de artistas residentes nos bairros violentados por um urbanismo assemelhado ao utilizado pelos nazistas para segregação de judeus, com a diferença do tamanho gigantesco dos guetos pretos de Salvador.

O trabalho está disponível em meio digitais, bastando digitar no You Tube os nomes empoderada-favellê-Paulagringa.

Além da cantoria, o internauta interessado na nova música periférica preta de Salvador poderá também curtir um clipe para divulgação do “Empoderada”.

A música é produzida por Marivaldo dos Santos, mentor do videoclipe e compositor nascido e criado nas periferias de Salvador, tendo criado o selo Favellê, a fim de demonstrar a capacidade do jovem preto baiano de produzir arte com incentivo e financiamento.

Bolsas do Senai

Termina dia 19 de dezembro o prazo de inscrição para as 1.060 bolsas de estudo gratuitas para cursos técnicos do Senai disponíveis em 15 cidades baianas. As bolsas de estudo são destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023 que declararem baixa renda e atenderem a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no site www.tecnicosenai.com.br, ou presencialmente nas unidades do Senai Bahia.

Design da Ufba é campeão mundial

Comemorar um título de campeão mundial continuará como o TOP das conquistas até a descoberta de novos planetas capazes de aceitar desafios intergalácticos com os terrestres: chegou ao auge provisório, portanto, um time entrosado de estudantes da Universidade Federal da Bahia, ao levantarem a cobiçada taça “Estudantes Reinventando Cidades”.

O glorioso laurel pertence a estudantes da Faculdade de Arquitetura, da Escola Politécnica e do Bacharelado Interdisciplinar de Artes, ao vencerem a competição global de desenho urbano sustentável.

O nome do campeão do mundo é Urbanautas, tendo conquistado o caneco com a inscrição de um projeto voltado para a região do Pilar.

A rede de estudantes de diversas unidades da academia de Edgard está reunida no projeto C40, com a presença de 100 prefeituras baianas, tendo como valor maior a busca de contribuições confiáveis para o enfrentamento da crise climática.

– Fomos incentivados a participar da Copa do Mundo por professores de disciplinas de urbanismo da faculdade de arquitetura – afirma um dos heróis do time baiano campeão mundial, Yrlan Santos.

Segundo Yrlan Santos, a competição atualiza a potência da juventude e estimula o bom convívio em equipes multidisciplinares criativas com objetivo de propor a reinvenção de áreas urbanas degradadas, possíveis de serem transformadas em “bairros verdes e prósperos”, conforme deve ser o objetivo de toda pessoa e instituição saudável.

Os vencedores lidaram com questões como mobilidade com rotas ativas, pensando uma cidade na qual o acesso aos serviços ocorra em até 15 minutos de a pé contados a partir da residência da pessoa.

da redação, com Paulo Leandro