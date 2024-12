Paulo Motta critica "plano Robin Hood"

Paulo Motta - Foto: Tiago Caldas / Ag. A TARDE

Este é pacote fiscal do governo federal é um pacote de Robin Hood, tira dos ricos para dar aos pobres.

A definição partiu do presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, sobre a recente proposta do Ministério da Fazenda.

Uma das causas da irritação capaz de inspirar a ironia relacionada ao justiceiro da floresta de Sherwood é a proposta de isenção de impostos para quem tem renda de até R$ 5 mil, enquanto os mais abonados vão contribuir proporcionalmente ao acúmulo de capital, invertendo o contexto atual, no qual o montante extraído dos ordenados dos trabalhadores representa quase 70% do total subtraído pela Receita Federal.

Para Paulo Motta, representante de 12 mil empresários lojistas baianos, o pacote fiscal, da forma como foi anunciado, não promove um bom ambiente econômico a fim de produzir estabilidade visando a geração de empregos.

Ao contrário, acrescenta Paulo Motta, o “pacote de Robin Hood”, resulta em grave risco, segundo ele, para a manutenção de empregos.

Segundo o presidente do Sindilojas, o País está precisando de medidas para evitar a escalada do dólar, em razão de seus efeitos inflacionários, impactando, na sequência, na continuidade de alta na taxa de juros, a “Selic”.

Para o líder dos empresários lojistas, o “custo Brasil” continua presente, com agravante de falta de estabilidade e sem perspectivas de desoneração.

O pacote prevê também o corte de verbas para programas do governo e incentivos a fim de proteger a arrecadação. Entre outras medidas anunciadas, está a desoneração da folha de pagamento e redução de impostos sobre salários.

Nova edição do MutchaOnda

Está em reunião de pauta a sexta edição do último jornal impresso sobre surfe de que se tem notícia no Brasil, “A vida é mutcha onda”, editado na Barra pelo campeão brasileiro de pranchão, Bernardo Mussi, e sua companheira, Ticiana Schindler.

Protagonista da era heroica, quando ser surfista não recomendava bem às “pessoas direitas”, Bernardo Mussi não apenas resistiu junto com o esporte do mar, como foi muito além, tornando-se defensor dos valores e princípios da modalidade.

O jornal oferece conteúdos sobre educação, cultura, saúde e empreendedorismo.